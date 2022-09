The Rasmus: veröffentlichen neues Album ‘Rise’ und teilen das Video zum Opening Track „Live And Never Die“

Gestern veröffentlichte die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband The Rasmus ihr zehntes Studioalbum Rise über Playground Music. Zur Feier des Tages teilt die Band heute ebenfalls das Video zum Opener Live And Never Die. Der Clip besteht aus Live-Aufnahmen, die die energiegeladene Bühnenshow der Band und ihre Verbindung zu ihren Fans veranschaulichen.

„Obwohl es der letzte Track ist, den wir geschrieben haben, war Live And Never Die der perfekte Opener“, erklärt Sänger Lauri Ylönen. „Ich glaube nicht, dass ich jemals etwas mit so vielen positiven Worten und Dur-Akkorden geschrieben habe. Da steckt viel Bewegung und Energie drin.“

Das letzte Jahr war für die finnischen Rocker besonders ereignisreich – von der erneuten Zusammenarbeit mit dem renommierten Songwriter/Produzenten Desmond Child (Kiss, Bon Jovi, Aerosmith) über die neue Gitarristin Emilia „Emppu“ Suhonen bis hin zur Teilnahme im Finale des Eurovision Song Contest für Finnland im Mai.

Über das Album sagt Lauri: „Wir haben drei lange Jahre gebraucht, um das neue Album Rise fertigzustellen. Wir sind von unserem tiefsten Tief in den neuen glorreichen Zustand übergegangen, in dem wir uns heute befinden. Wir hatten vor, das Album 2020 in Eastbourne in England aufzunehmen. Aber COVID hat alles vermasselt. Wir leben in verschiedenen Ländern, also steckten wir auf verschiedenen Kontinenten fest und versuchten, das Album über das Internet auf dem Laptop-Bildschirm aufzunehmen. Und das war wirklich übel. Aber wir haben es versucht und einiges geschafft. Es war eine sehr schwierige Art zu arbeiten und zeitaufwändig, die Dateien quer über den Globus an die andere Seite der Welt zu schicken und so Songs zusammenzustellen. Das führte letztendlich dazu, dass die Band fast auseinanderbrach, bis der Gitarrist uns verließ.“

„COVID forderte also seinen Tribut, aber vielleicht musste es passieren, denn gleich danach geschah viel Gutes. Wir haben Jezebel geschrieben, das wurde ein riesiger Erfolg. Wir trafen Emppu, die die neue Gitarristin der Band wurde, und ihr Auftreten in der Gruppe es ist einfach unglaublich. Sie ist so talentiert und sie passt wirklich perfekt in die Band. Sie hat so viel neue Energie und hebt die ganze Band auf ein neues Level.“

„Das Album hieß zunächst Nightdivision, aufgrund der bestehenden COVID-Bedingungen, die uns voneinander trennten. Aber nachdem all diese positiven Dinge passiert sind, wollten wir das Album umbenennen, damit es besser zur Stimmung passt. The Rasmus waren schon immer eine Mischung aus Melancholie und Hoffnung und jetzt sind wir es mehr denn je.“

Mit Songs wie Jezebel und dem Titeltrack Rise, die The Rasmus in ein mutiges neues Kapitel ihrer Karriere führen sowie mit einer Europatournee im Herbst und weltweiten Terminen im folgenden Jahr, ist weiterhin Großartiges zu erwarten. Die Band hat sich noch nie so gut auf den Ruhm vorbereitet gefühlt, glaubt Lauri, und angesichts der Qualität ihrer neuen Musik würden nur wenige es wagen, an ihm zu zweifeln. „Ehrlich gesagt, die Band ist so stark wie ewig nicht mehr“, fasst er zusammen. „Eurovision war eine Erfahrung aus einer anderen Dimension, Emppu half uns zu heilen und Jezebel hat uns als Team wieder zusammengebracht. Wir sind eine Band, die es wagt, wieder zu träumen.“

Rise ist digital sowie als CD, LP und als besonderes und nummeriertes Boxset (limitiert auf 1000 Exemplare) mit LP, CD, Logo-Pin, signierter Karte und 48-seitigem 12“-Booklet mit Fotos, Texten und Liner Notes hier erhältlich: https://therasmus.ffm.to/rise-album

Rise Tracklist:

1. Live And Never Die

2. Rise

3. Fireflies

4. Be Somebody

5. Odyssey

6. Jezebel

7. Endless Horizon

8. Clouds

9. Written In Blood

10. Evil

The Rasmus Tour 2022 – Tickets: http://therasmus.com/

10. Okt – (DE) Hamburg; Markthalle

11. Okt – (DE) Berlin; Metropol

12. Okt – (PL) Warsaw; Proxima

13. Okt – (PL) Krakow; Kwadrat

14. Okt – (DE) Leipzig; Taubchental

15. Okt – (CZ) Prague; Forum Karlin

17. Okt – (HU) Budapest; BNMC

18. Okt – (AT) Vienna; Ottakringer Brauerei

19. Okt – (DE) Munich; Neue Theaterfabrik

21. Okt – (IT) Milan; Fabrique

22. Okt – (CH) Bern; Bierhubeli

23. Okt – (FR) Paris; La Maroquinerie

24. Okt – (LU) Esch-Sur-Alzette; Rockhal

25. Okt – (DE) Wiesbaden; Schlachthof (Halfhouse)

27. Okt – (DE) Cologne; LMH

28. Okt – (NL) Haarlem; Patronaat

30. Okt – (UK) Nottingham; Rock City

31. Okt – (UK) Manchester; O2 Ritz

01. Nov – (UK) Glasgow; Garage

02. Nov – (UK) Bristol; O2 Academy

03. Nov – (UK) London; O2 Forum Kentish Town

The Rasmus sind:

Lauri Ylönen – Gesang

Eero Heinonen – Bass

Emppu Suhonen – Gitarre

Aki Hakala – Schlagzeug

The Rasmus online:

https://www.facebook.com/therasmusofficial

https://www.instagram.com/therasmusofficial