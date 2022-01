The Rasmus: kündigen Eurovisions-Wettbewerbsbeitrag und neue Single ‚Jezebel‘ an

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete finnische Rockband The Rasmus hat bekannt gegeben, dass sie an Finnlands jährlichem Eurovisions-Auswahlwettbewerb UMK (Uuden Musiikin Kilpailu) teilgenommen hat. Die Band hat außerdem die Veröffentlichung ihrer Eurovisions-Bewerbung und ihrer neuen Single Jezebel bekannt gegeben, die am 17. Januar 2022 über Playground Music erhältlich sein wird.

Jezebel wurde von Desmond Child mitgeschrieben und produziert, der mit The Rasmus an ihrem siebten Studioalbum Black Roses gearbeitet hat. Child ist für die Formulierung einiger der größten Rockhits verantwortlich und hat als Co-Autor und Produzent an kultigen Songs von Kiss, Bon Jovi, Aerosmith und Alice Cooper mitgewirkt, um nur einige zu nennen.

Sänger Lauri Ylönen kommentiert: „Es war großartig, wieder mit Desmond zu arbeiten. Er weiß wirklich, wie man einen Hit-Song zusammenstellt. Jezebel handelt von einem Mädchen, das sich nimmt, was sie will, ohne zu fragen. Ein Freigeist.“

Über die Zusammenarbeit sagt Desmond Child: „Lauri gives me a call and says ‘Hey, I need to write the biggest, greatest song in the entire world, ever. Will you do it [with me]?’ and I said ‘Yeah but I am in Folegandros (Greece)’ and he says, ‘I’ll be right there’.

Jezebel is an homage, a tribute, to the strong women of today, who own their bodies, who are in charge of their sensuality, their sexuality, and who are determined to be an equal.“

Der UMK-Gewinner und Finnlands nächster Teilnehmer am Eurovision Song Contest wird am 26. Februar 2022 bei der UMK22-Veranstaltung in Turku Logomo gekürt. Das Finale wird live auf Yle TV1, Yle Areena und den Radiokanälen von Yle von 21.00 bis 23.00 Uhr (MEZ) übertragen. Der Gewinner wird von den Fernsehzuschauern und der internationalen UMK-Jury gewählt. Diejenigen, die außerhalb Finnlands wohnen, können die Show unter https://areena.yle.fi/tv verfolgen.

Es gibt weitere wichtige Neuigkeiten von The Rasmus, denn sie haben bekannt gegeben, dass Gründungsgitarrist Pauli Rantasalmi die Band verlassen hat. Pauli kommentiert:

„Ich habe mich entschieden, die Band zu verlassen und neue Abenteuer und Herausforderungen im Leben zu suchen.

Ich möchte allen danken, die diese Reise möglich gemacht haben,

vor allem bei euch tollen Fans, für die besten Momente und Erinnerungen, ich liebe euch.

Ich bin meinen Bandbrüdern unendlich dankbar für alles und wünsche ihnen von ganzem Herzen das Beste. Lauri, Aki & Eero, ich liebe euch.

Musik lebt für immer!

“I have decided to make my departure from the band and seek for new adventures and challenges in life. I want to thank everybody that has made this journey possible, especially all you amazing Fans, for the best moments and memories, I Love You. I`m eternally thankful to my band brothers for everything and wish the best from the bottom of my heart. Lauri, Aki & Eero, I Love You.

