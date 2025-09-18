Wizard Live, Head of PR & Heavy Metal Truants: feiern erfolgreichen Auftakt des „Heavy Padel Truants“-Charity-Turniers

Die Premiere des Heavy Padel Truants Charity-Turniers brachte die Musik- und Livebranche in Berlin sportlich zusammen – und das für den guten Zweck. Bei strahlender Stimmung, starker sportlicher Performance und tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Partner konnten über 15.000 Euro für die Kinderhilfsorganisation Save The Children gesammelt werden.

Ein Branchenevent mit Haltung

Unter dem Motto „Let’s play for a cause“ traten Musiker:innen, Branchenvertreter:innen und Unterstützer:innen in lockerer Turnier-Atmosphäre auf den Courts von Tio Tio Social Sport in Berlin an. Das Event vereinte Networking, sportlichen Wettkampf und Festival-Vibes – inklusive Tacos, DJ-Set von Jan Schwarzkamp, Trooper Freibier und exklusiven Goodie Bags für die Teilnehmer:innen.

Inspiration aus England – erste Schritte in Deutschland

Die Idee für das Format stammt von den Heavy Metal Truants aus England, die gemeinsam mit der Truants Foundation in den letzten 15 Jahren mehr als 6 Millionen Pfund für Kinderhilfsorganisationen gesammelt haben. Mit der Premiere in Berlin legen Wizard Live, Head of PR und die Heavy Metal Truants nun den Grundstein dafür, diese Erfolgsgeschichte in Deutschland fortzuschreiben.

Dank an starke Partner

Ein besonderer Dank gilt den zahlreichen Sponsoren und Unterstützern, die das Event möglich gemacht haben – darunter Head of PR, Spinefarm Records & Creeper, Monkeydrive, Supersteini Musikmarketing, Massif Central & Internationales Sportfilm Festival FFM, MyTicket, EMP, Bravado, Mediahouse Berlin, CrewRepublic, Tacos von Juppies, Frame Shock Productions sowie die PadelBOX, die mit ihrer Expertise für die Turnierdurchführung und das Coaching der Rookies gesorgt hat.

„Wir alle haben heute gemeinsam den ersten Schritt in Richtung unserer eigenen 6 Millionen gemacht – und ich bin stolz, dass wir bereits mit der ersten Edition über 15.000 Euro für Save The Children generieren konnten“, betont das Oliver Hoppe, Wizard Live.

„Es ist fantastisch zu sehen, wie die Idee der Heavy Metal Truants in Deutschland aufblüht. Gemeinsam mit Wizard Live und so vielen großartigen Partnern hat die Metal-Community in Deutschland gezeigt, wie stark Branchen für solch wichtige Anliegen zusammenkommen können – und wie viel Spaß wir dabei haben können! Die erzielten Einnahmen werden sicherstellen, dass unsere Charity-Partner weiterhin einen Unterschied für schutzbedürftige junge Menschen auf der ganzen Welt machen können“, sagte Helen Curl, Heavy Metal Truants.

„Ohne das Engagement unserer Partner und das Vertrauen der Szene hätten wir den Startschuss nie so erfolgreich umsetzen können. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass die Branche mehr kann, als nur gute Musik – sie kann echte Wirkung erzielen“, sagt Peter Klapproth, Head of PR und Mitinitiator.

Sport, Spaß und soziales Engagement

Neben sportlichem Ehrgeiz und kreativen Aktionen konnten sich alle Teilnehmenden über eine Einreichung des Eventfilms beim Internationalen Sport Film Festival in der Kategorie „Soziales Engagement“ freuen.

Ausblick: Zweite Auflage angekündigt

Die Veranstalter bestätigten bereits, dass es eine zweite Auflage im Jahr 2026 geben wird. Der genaue Termin wird in Kürze bekanntgegeben.

Auch wenn das Turnier vorbei ist, gibt es weiterhin die Möglichkeit, das Projekt zu unterstützen: Spenden können direkt über die Aktionsseite von Save The Children eingereicht werden: https://aktion.savethechildren.de/wizard-live/.