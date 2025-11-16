Startseite
Time For Metal Adventskalender 2025: startet in 15 Tagen mit vollgepackten Kalendertüren

42 Partner wurden bereits bestätigt

In nur 15 Tagen ist es so weit – der Time For Metal Adventskalender 2025 startet! Mit vollgepackten Kalendertüren erwartet euch wieder eine geniale Mischung aus exklusiven Überraschungen, die die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßen. Bereits 42 Partner haben ihre Teilnahme bestätigt, und wir haben noch viele weitere Highlights für euch parat!

Schon in den letzten Tagen haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach. Freut euch auf einen Kalender, der rockt – voller spannender Überraschungen, die jeden Tag zum Erlebnis machen!

Die neuen fünf Partner lauten:

Starkult Promotion, Nailed To Obscurity, All Noir, Moment Of Collape und Noble Demon

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-GinEMPEFAG GmbH & Co. KGApostasy RecordsSTP Hamburg Konzerte GmbHBeerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsultingCMM GmbHKettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbHPerception LabelHead Of PrCMM- OnlineAnother DimensionBurning Q FestivalDas Bett – FrankfurtHeadbangers Open AirTolminatorMergener HofMetalacker TennenbronnStarkult PromotionNavigator ProductionsOut Of Line MusicSkaldenfestBaphofestVerlag Andreas ReifferSPV/Steamhammer, All Noir, NoisolutionloudHer PRPlattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, Kneipenterroristen, Starkult Promotion, Nailed To Obscurity, NRT-RecordsZombie Riot, Moment Of Collape, Noble Demon, Sure Shot Worx und Anghsst waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!