Time For Metal Adventskalender 2025: startet in 15 Tagen mit vollgepackten Kalendertüren

In nur 15 Tagen ist es so weit – der Time For Metal Adventskalender 2025 startet! Mit vollgepackten Kalendertüren erwartet euch wieder eine geniale Mischung aus exklusiven Überraschungen, die die Wartezeit bis Weihnachten ordentlich versüßen. Bereits 42 Partner haben ihre Teilnahme bestätigt, und wir haben noch viele weitere Highlights für euch parat!

Schon in den letzten Tagen haben wir euch die ersten Infos zu unserem beliebten Adventskalender gegeben und jetzt legen wir direkt nach. Freut euch auf einen Kalender, der rockt – voller spannender Überraschungen, die jeden Tag zum Erlebnis machen!

Die neuen fünf Partner lauten:

Starkult Promotion, Nailed To Obscurity, All Noir, Moment Of Collape und Noble Demon

Alle bereits bestätigten Partner findet ihr direkt hier:

Metaldrinks-Gin, EMP, EFAG GmbH & Co. KG, Apostasy Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Beerenweine Riese GmbH & Co KG, m2 mediaconsulting, CMM GmbH, Kettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbH, Perception Label, Head Of Pr, CMM- Online, Another Dimension, Burning Q Festival, Das Bett – Frankfurt, Headbangers Open Air, Tolminator, Mergener Hof, Metalacker Tennenbronn, Starkult Promotion, Navigator Productions, Out Of Line Music, Skaldenfest, Baphofest, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, All Noir, Noisolution, loudHer PR, Plattenkiste (Hamburg), Nauntown Music, Remedy Records, Kneipenterroristen, Starkult Promotion, Nailed To Obscurity, NRT-Records, Zombie Riot, Moment Of Collape, Noble Demon, Sure Shot Worx und Anghsst waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!