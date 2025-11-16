Engst: haben neue Single „Auf Die Nächsten Zehn“ mit Musikvideo veröffentlicht

Die Berliner Rock-Ikonen Engst haben ihre neue Single Auf Die Nächsten Zehn mit Musikvideo via Arising Empire veröffentlicht.

Es ist die Einstimmung auf ihre große 10 Jahre Jubiläums-Tour, die ab dem 5. Dezember startet.

Die Veröffentlichung folgt auf frische Songs wie Danke und ihr Finch-Cover Wenn Du Dumm Bist.

Engst stehen für ehrliche Texte, laute Emotionen und Songs über Freundschaft, Zusammenhalt und das echte Leben – laut, direkt, authentisch.

Am 5. Dezember startet die große 10 Jahre Engst Jubiläumstour – ein Rückblick auf eine Dekade, die alles hatte: Wut, Freude, Schmerz und Hoffnung.

„Wir haben in den letzten zehn Jahren alles erlebt – von Clubshows mit 30 Leuten bis zu Festivals vor tausenden. Auf Die Nächsten Zehn ist unser Dank an alle, die geblieben sind – und ein Versprechen, dass wir noch lange nicht fertig sind“, sagt Frontmann Matthias Engst

Engst – 10 Jahre Jubiläums-Tour:

Support:

Alex Mofa Gang (außer Berlin),

Treptow (nur Berlin),

Schimmerling (nur Münster)

05.12.25 Karlsruhe, Substage

06.12.25 Dresden, Club Tante JU

07.12.25 Frankfurt, Batschkapp

12.12.25 Wien (AT), Szene Wien

13.12.25 München, Backstage Werk

14.12.25 Hannover, Capitol

18.12.25 Köln, Essigfabrik

19.12.25 Hamburg, Uebel & Gefährlich

20.12.25 Berlin, Astra Kulturhaus

21.12.25 Münster, Skaters Palace