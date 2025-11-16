Blasting The Mountains Fest | Pt. 1: offizieller Vorverkaufsstart am 14.11.2025

Der offizielle Ticketvorverkauf für das neue Metal-Festival Blasting The Mountains Fest | Pt. 1 hat begonnen! Ab sofort können Hardtickets direkt über den gemeinnützigen Verein Hellbollwerk e.V. aus Ilsenburg (Harz) bestellt werden.

Genau ein Jahr vor dem Festival, das am 14. November 2026 die Harzlandhalle Ilsenburg zu einer bebenden Metal-Hochburg machen wird, ist nun der Startschuss für den VVK gefallen.

So funktioniert die Ticketbestellung

Die Bestellung erfolgt einfach und direkt über das Team des Hellbollwerk e.V. – ohne Zwischenhändler – szenenah und fair.

Kontaktmöglichkeiten:

• via Instagram-DM (@hellbollwerk_ev)

• per E-Mail: hellbollwerk@gmx.de

Hintergrund zum Hellbollwerk e.V. und seinem Zusammenschluss

Der Hellbollwerk e.V. wurde am 29. Juni 2025 in Ilsenburg gegründet und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, insbesondere die Förderung von Kunst, Kultur sowie der regionalen Rock- und Metal-Subkultur im Raum Harz und Magdeburg.

Die Vision: Kultur in der Region sichtbar machen, junge Bands stärken, Räume für Kreativität schaffen und dabei regionale Musiklandschaften fördern, die andernorts oft wenig Aufmerksamkeit bekommen.

Hervorgegangen ist der Verein aus dem Zusammenschluss zweier langjähriger Underground-Initiativen – Elbbollwerk39 Concerts (Magdeburg) und Hellfire Over Ilsenburg – getragen von vier Freunden (Martin, Sebastian, Sven & David) und ihrer gemeinsamen Idee, etwas Nachhaltiges für die Szene aufzubauen.

Die Gründer – Martin, Sven, Sebastian & David – haben zwei bisher eigenständige Underground-Projekte vereint:

• Elbbollwerk39 Concerts (Magdeburg) – bekannt für harte, ehrliche, bodenständige Undergroundshows

• Hellfire Over Ilsenburg – ein wachsendes lokales Eventformat, das seit Jahren Bands in den Harz bringt

Aus dieser Freundschaft wurde ein gemeinsamer, gemeinnütziger Kulturverein, der künftig Konzerte, Workshops, Nachwuchsförderung und regionale Vernetzung betreiben wird – alles mit dem Ziel, die Szene nachhaltig zu stärken. Die Gründungsversammlung brachte dabei klar die Motivation hervor, regionale Musiker*innen, Veranstaltungsformate und kulturelle Projekte sichtbar zu machen und zugleich soziale Initiativen einzubinden.

Bedeutung für die Region Harz & Magdeburg

Mit der Gründung des Vereins übernimmt Hellbollwerk eine kulturpolitisch wichtige Rolle:

• Förderung der kulturellen Vielfalt

• Unterstützung junger regionaler Bands

• Aufbau eines aktiven Vereinslebens

• Durchführung gemeinnütziger und sozialer Projekte

• Etablierung neuer Kulturformate in einer ländlich geprägten Region

Weitere Projekte:

Neben dem großen Festival steht auch das nächste lokale Underground-Event bereits fest:

Hellfire Over Ilsenburg | Pt. IV – 21.03.2026

Mit fünf Bands im Haus der Vereine im Ilsetal. Auch hierfür startete der Vorverkauf im Herbst 2025.

Extreme Ättäck In Magdeburg – 29.05.2026 – weitere Informationen folgen

Offizielle Social-Media-Kanäle:

Instagram: https://www.instagram.com/hellbollwerk_ev

Facebook: https://www.facebook.com/Hellbollwerk