Grim Colossus: veröffentlicht Lyric-Video zu „Flesh Of The Fallen Star“ aus der kommenden EP „Unhallowed Blasphemies“

Das schwedische Doom-Metal-Ein-Mann-Projekt Grim Colossus hat das Lyric-Video zum Song Flesh Of The Fallen Star veröffentlicht, der auf der neuen EP Unhallowed Blasphemies enthalten ist, deren Veröffentlichung für den 28. November geplant ist.

Flesh Of The Fallen Star ist eine Geschichte, die unter dem Titel Colour Out Of Space bekannt ist. Darin schlägt ein Meteorit auf einem Bauernhof ein, und der Einschlag hinterlässt eine seltsame, außerweltliche Farbe, die das umliegende Land und die Zeit selbst infiziert und mutiert.

Weitere Infos zu Grim Colossus auf Time For Metal: