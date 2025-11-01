Grim Colossus: veröffentlicht am 28.11.2025 die von Lovecraft inspirierte neue EP „Unhallowed Blasphemies“

Der schwedische Doom-Metaller Grim Colossus hat angekündigt, dass seine neue EP Unhallowed Blasphemies am 28. November erscheinen wird. Das Werk folgt auf das 2024 veröffentlichte Album Descent Into Madness und kann auf Bandcamp vorbestellt werden.

Unhallowed Blasphemies enthält vier von H.P. Lovecraft-Geschichten inspirierte Lieder. Wie schon das Vorgängerwerk besticht auch Unhallowed Blasphemies durch düstere Atmosphäre, eindringliche Riffs und dramatischen Gesang, die Horrorgeschichten erzählen.

Einen Vorgeschmack auf die EP bietet die Single The Whisperer. Inspiriert von The Whisperer In Darkness erzählt sie die Geschichte eines Mannes, der nach einer Überschwemmung in Vermont seltsame, krebsartige Leichen untersucht. Seine Spuren führen ihn zu einem exzentrischen Einsiedler, der von einer außerirdischen Rasse aus den Hügeln nahe seines Hauses heimgesucht wird. Streamt den Song auf Bandcamp und allen gängigen Streaming-Plattformen.

Ein düsterer und trostloser Sound mit Fokus auf schwere Riffs und eine düstere Atmosphäre, begleitet von eindringlichen Texten und einem besonderen Gesangsstil, ist das Ziel von Grim Colossus, dem Ein-Mann-Projekt aus Schweden, das auf der Insel Hönö direkt vor Göteborg lebt.

Inspiriert von epischen und traditionellen Doom-Metal-Bands wie Candlemass, Solitude Aeturnus, Trouble, sowie anderen großartigen Metal-Acts, deren Einfluss in der Musik hörbar ist und für neue Fans seit dem Erscheinen der Debüt-EP im Jahr 2022 deutlich wurde.

Was ursprünglich als ein paar wirre musikalische Ideen ohne klares Ziel begann, entwickelte sich schnell zu etwas, das ein Eigenleben entwickelte, nachdem ein Funke darin entzündet worden war.

Obwohl Anklänge an die zuvor genannten Einflüsse stets hörbar sind, entwickelt Grim Colossus mit jeder neuen Veröffentlichung immer mehr einen eigenen Sound und eine eigene Identität.

Grim Colossus präsentiert stolz das Artwork von Unhallowed Blasphemies (s.o.) – gestaltet von Diko Nursyahra. Die endgültige Trackliste lautet wie folgt:

1. The Whisperer

2. Flesh Of The Fallen Star

3. Unhallowed Blasphemies

4. Forever Caught, Forever Lost

Die gesamte Musik wurde von Magnus Berglind komponiert, aufgenommen und produziert. Logo von Misanthropic Illustrations. Fotos von Magnus Berglind. Lyric-Video von @dead__man auf Fiverr.