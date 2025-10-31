Time For Metal Adventskalender 2025: hier sind die ersten Infos und Partner

Seit vierzehn Jahren starten wir unseren großen Time For Metal Adventskalender. Die ersten Informationen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Das Prinzip bleibt gleich: Jeden Tag gibt es einen glücklichen Gewinner, der ein dickes Paket aus diversen Artikeln der Welt des Rock und Metal erhält. Seit fünf Jahren ist es bei uns Tradition, dass unser Kalender nicht nur 24, sondern 26 Türchen hat. Damit sorgen wir für weitere coole Gewinne, die euer Fest noch lauter werden lassen. Parallel zu den Time For Metal Adventskalender Türen wird es diverse Konzerttickets zu gewinnen geben. Im Dezember jagt somit eine Verlosung die andere.

Damit ihr über mögliche Gewinne philosophieren könnt, geben wir euch gleich noch unsere ersten Partner für 2026 bekannt:

Metaldrinks-Gin, EMP, EFAG GmbH & Co. KG, Apostasy Records, STP Hamburg Konzerte GmbH, Netinfect, CMM GMBH, Kettenfett (Likör), Reigning Phoenix Music GmbH, Perception Label, Das Bett – Frankfurt, Navigator Productions, Out Of Line Music, Skaldenfest, Verlag Andreas Reiffer, SPV/Steamhammer, Noisolution, loudHer PR, Nauntown Music und Sure Shot Worx waren so freundlich, einige Gewinne für euch zur Verfügung zu stellen. Weitere News und Partner zum Kalender folgen in den nächsten Tagen.

Euer Time For Metal Team!