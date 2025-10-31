Blind Ego: präsentieren neues Live-Video vom Song „Spiders“

Im Jahr 2024 veröffentlichte Kalle Wallner, Gitarrist von RPWL, das bereits fünfte Studio-Album seines Soloprojekts Blind Ego mit dem Titel The Hunting Party. Als Vorgeschmack auf die im kommenden November anstehende Tour präsentiert die Band nun ein Live-Video des Songs Spiders, der letztes Jahr im niederländischen Zoetermeer aufgenommen wurde. Das Video zeigt die außergewöhnliche Qualität des aktuellen Line-Ups und weckt die Vorfreude auf die kommenden Konzerte.

Blind Ego – The Hunting Party-Tour 2025

Support: Marco Glühmann (Sylvan) & Band

27.11. Uden (NL) – De Pul

28.11. Stuttgart – Club Zentral

29.11. Berlin – Maschinenhaus

30.11. Poznan (PL) – Pod Minogą

