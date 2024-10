Blind Ego: legen nach mit zweiter Single „The Stranger“ und einem Blick in den Spiegel der eigenen Unzulänglichkeiten

Blind Ego sind zurück! Der Gitarrist der deutschen Vorzeige-Artrock-Band RPWL Kalle Wallner hat sein Versprechen wahr gemacht und ein neues Album aufgenommen. Nach dem Epos In A Blink Of An Eye erscheint gestern bereits die zweite Single The Stanger, ein klassischer Rocksong mit Mitsing-Potenzial. Neben Ausnahme-Gitarrist Wallner glänzt hier der neue Sänger Kevin Kearns und zeigt seine ganze Klasse. Wallner: „Oft genug schaut man in die Welt und sieht schwer fassbare und sehr schlimme Dinge: Kriege, Ungerechtigkeiten, Einzelschicksale, usw. Aber man ist auch selbst Teil dieser Welt und manchmal bringt ein Blick in den Spiegel eigene Unzulänglichkeiten ans Tageslicht.“

The Hunting Party drückt im Vergleich zu seiner Hauptband RPWL das Pedal deutlich zugunsten von Rock- und Metal-Elementen durch.

Blind Ego live:

Support: Marco Glühmann

Präsentiert von: eclipsed, Classic Rock, Piranha/Start, Powermetal.de

20.11. Hamburg – Logo

21.11. Zoetermeer (NL) – Poppodium Boerderij

22.11. Rüsselsheim – Das Rind

23.11. Freising – Lindenkeller

24.11. Oberhausen – Zentrum Altenberg

„Blind Ego beweisen auf ihrem fünften Longplayer erneut, dass sie eine ernst zu nehmende Band sind. Nicht zu proggig, mehr Härte, gute Melodien und natürlich ein deutscher Ausnahmegitarrist zeigen, was sich machen lässt.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Kay L., der schon in das Album reinhören konnte. Hier kommt ihr zu seinem Review zu The Hunting Party: