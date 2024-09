Blind Ego – The Hunting Party

Artist: Blind Ego

Herkunft: Freising, Deutschland

Album: The Hunting Party

Genre: Rock

Release: 18.10.2024

Label: Gentle Art Of Music

Format: CD, Vinyl

Link: Blind Ego

Bandmitglieder:

Gitarre, Bass, Keyboards – Kalle Wallner

Gesang – Kevin Kearns

Keyboards – Yogi Lang

Schlagzeug – Michael Christoph

Tracklist:

The Hunting Party The Stranger Spiders Boiling Point In A Blink Of An Eye Breathless When The Party Is Over

Kalle Wallners Blind Ego bringen mit The Hunting Party ihr inzwischen fünftes Album heraus. Nachdem er 2022 unter seinem Namen das Corona-Instrumentalalbum Voices (ein Song mit Gesang) veröffentlichte, bringt der Gitarrist aus Freising nun wieder ein komplettes Album mit Blind Ego heraus. Neu ist Sänger Kevin Kearns, der Scott Balaban ersetzt, ansonsten setzt Kalle auf die altbewährten Mitstreiter. Nicht neu ist, dass Yogi Lang wieder produziert und auch die Keyboardparts beigesteuert hat. Es geht mit dem Titeltrack The Hunting Party los. Kalle Wallner mit eindrucksvollem Solo, bis Kevin Kearns das erste Mal einsetzt. Wer Scott Balaban vermisst, findet mit Kevin einen guten Ersatz. Zwar eine andere Stimmfarbe, aber er setzt seinen Part gut um. Melodiös und doch etwas härter macht der Eröffnungssong eine gute Figur. Na klar ist Kalle Wallner im Vordergrund, aber auch der Rest der Bande vermag dem Song Inhalt zu geben. The Stranger geht als Midtemponummer durch und bietet vor allem rockige Einflüsse. Der Mitsinganteil ist hoch und dürfte gerade live gut gehen. Natürlich fehlt ein Kalle Anteil nicht und ich sehe ihn bereits vorne links am Bühnenrand stehen, die Augen verschlossen und im Spiel vertieft.

Spiders beginnt verhalten, um dann zuzulegen. Gutes Riff, starker Rhythmus, klasse Gesangspart. Das ist stimmig und macht Spaß. Scheinbar hat sich die Novität, dass erst die Lyrics entstanden sind und dann die Melodie dazu gefunden wird, bewährt. Dominik Feiner hat ganze Arbeit geleistet und Kalle Wallner war gefordert, dazu Musik zu machen. Das hat er gut hinbekommen. Trotzdem schafft er es immer wieder, mit eindrucksvollen Soli dem Ganzen noch einen hinzuzufügen. Ab und an erinnert er mich an David Gilmour, der auch mit seinen Gitarrenparts den Songs erst den entscheidenden Kick gibt. So auch hier. Next Track The Boiling Point gehört mit zu meinen Favoriten auf dem Album. Es fängt zwar etwas langweilig an, entwickelt sich aber schnell zu einem klasse Track mit einer schönen Melodie, einer guten Hook und natürlich einem rifflastigem Wallner, der hier eher im Hintergrund agiert. In A Blink Of An Eye geht auch eher verhaltener zur Sache. Deutlich auf das Stimmvolumen von Kevin ausgerichtet, wird es ab Minute drei intensiver und mit jeder Strophe steigert der Song sich zu einem Ausbruch emotionaler Höhe, bis es mit einem schönen Gitarrensolo endet. Das kann er, der Kalle und genau das ist es, warum der Vergleich zu Gilmour nicht so abwegig ist.

Breathless und When The Party Is Over beschließen das Album. Ersterer zeigt mal wieder die Klasse der Blind Ego Crew. Der Track zeigt genau das, wofür die Band steht. Gute Melodie, guter Gesang, klasse Instrumentalisierung, eingängiger Song, super Gitarrenarbeit. Auch dieser dürfte live gut gehen. Ich bin gespannt, welche Tracks es auf die Setlist schaffen. Die Ballade When The Party Is Over beschließt das Album. Mal wieder eine tolle Melodie mit einer Tonfolge, die sich im Schädel festbohrt. Wie der Titel es aussagt, ist mit den letzten Akkorden diese Party von Blind Ego vorbei. Was bleibt, ist ein gutes Gefühl. Eine Platte, die im Kopf bleibt und auf angenehme Weise die Zeit überbrückt. Es macht Spaß, ihr zu lauschen und zeigt, dass auch deutsche Bands es draufhaben.