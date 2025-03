Bulldriver – A Fading Hope

Bulldriver, die fünfköpfige Metalband aus Itzehoe, Schleswig-Holstein, hat mit A Fading Hope ihr aktuelles Studioalbum bereits im Dezember 2023 veröffentlicht. Die Eigenproduktion, die am 27.12.2023 erschien, vereint auf einer Spielzeit von 26 Minuten sieben energiegeladene Songs. Ohne Label, als Eigenproduktion, liefern die Musiker ein intensives Metalcore Intermezzo, welches auf fette Riffs, melodische Leads und kraftvolle Shouts setzt. Die Bandbesetzung setzt sich aus André Woelke und Sören Krauß an den Gitarren, Niklas Graves am Mikrofon, Jan Malte Petersen am Bass und Backvocals sowie André Ohrt am Schlagzeug zusammen. Gegründet wurde die Formation bereits Ende 2013 und blickt auf drei Veröffentlichungen zurück. Das Debütalbum Stand My Ground erschien bereits 2017, seitdem folgten zwei neue EPs.

Im Fokus steht jetzt A Fading Hope, auf dem Bulldriver recht moderne Metalcore Elemente verarbeiten, aber auch die Old School Handschriften nicht verleugnen. Technisch arbeitet das Quintett sauber, die Geschwindigkeitswechsel sorgen für Abwechslung und die düsteren wie progressiven Passagen gießen ein starkes Fundament. Mit bewährten Gedanken gehen Bulldriver an den Silberling, bringen bissige Hooks zum Tragen, ohne übers Ziel hinauszuschießen. Auf der anderen Seite dürfte die norddeutsche Band gerne auch mutiger agieren. Aus der soliden Deckung lassen sich die Jungs nur ungern hervorlocken. Fehler macht man so zwar nicht, ein Hitfeuerwerk bleibt jedoch auch aus. Nach dem Intro geht Set Me Free schnell ins Ohr. Die Vocals von Niklas Graves drücken in der Magengrube. Die Gesangsfarben sind spannend, die Refrains könnten jedoch noch giftiger interpretiert werden. Das Gleiche kann man auch auf die Kollegen an den Instrumenten projizieren. Die gelungene Basis trägt den Headbanger ohne Probleme durch die 26 Minuten. Mehr Mut zu Soli dürfte die Kunst definitiv noch auf eine höhere Stufe hieven. Grundsätzlich kann man A Fading Hope einem Genreliebhaber anbieten, die Männer aus Itzehoe sind motiviert und könnten schon mit der nächsten Veröffentlichung mit einer Überraschung für Aufmerksamkeit sorgen.

