This Gift Is A Curse: enthüllen alptraumhaftes Video zu „Void Bringer“

Die schwedische Blackened Sludge Band This Gift Is A Curse hat ein neues offizielles Musikvideo zu Void Bringer veröffentlicht, einem Track aus ihrem aktuellen Album Heir. Das Video wurde von dem visuellen Künstler Lars Kristoffer Hormander (@larskristo) inszeniert und produziert und präsentiert eine monochrome visuelle Erzählung, die sich um Rituale, Halluzinationen und den Abstieg dreht.

In Zusammenarbeit mit dem Sänger Jonas A. Holmberg entstand eine Geschichte, die den psychologischen und spirituellen Zusammenbruch einer Figur darstellt, die einen gewaltsamen Weg zur Transzendenz durch Opfergang beschreitet. Die visuellen Elemente greifen stark auf Themen wie Isolation, kosmischen Horror und metaphysische Zersetzung zurück und kombinieren KI-generierte Formen mit einer Ästhetik, die von der Stummfilmzeit und frühen Horrorbildern inspiriert ist.

Void Bringer ist die dritte Single aus Heir und wird von der Band als konzeptionelles Zentrum beschrieben – sowohl musikalisch als auch lyrisch. Der Track untersucht Ideen über das menschliche Bewusstsein als eine Form der Kontamination, den Mythos der spirituellen Erhebung durch Zerstörung und die Konfrontation mit inneren Leeren. Das begleitende Video erweitert diese Erzählung und bietet ein visuelles Pendant zu den Themen des Songs, die sich mit Unvermeidlichkeit, Besessenheit und der Auflösung des Selbst befassen.

Das Video zu Void Bringer kann hier angesehen werden:

Heir ist ab sofort über Season Of Mist erhältlich.

Am 19. April 2025 wird This Gift Is A Curse eine Auswahl aus ihrem Album Heir auf der Bühne des Kollektivet Livet in Stockholm, Schweden, präsentieren. Dies stellt einen der ersten größeren Live-Auftritte der Band seit der Veröffentlichung des Albums dar. Als besondere Gäste des Abends wird die Band ihre einzigartige Mischung aus Blackened Sludge und atmosphärischer Gewalt in einer seltenen Heimataufführung zum Besten geben. Die Show ist Teil einer größeren Europatour, die von Gaerea geleitet wird, bietet den Zuschauern in Stockholm jedoch die Möglichkeit, die rohe, mitreißende Energie von Heir in einem Live-Setting hautnah zu erleben.

