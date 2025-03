The Pinetree Tapes: kündigen erste EP für den Sommer 2025 an

The Pinetree Tapes ist ein brandneues Projekt, das von klassischem Melodic Death Metal wie den frühen Children Of Bodom, Norther und Kalmah inspiriert ist. Die Texte sind stark von der Horrorliteratur inspiriert und spielen in einer fiktiven Welt. Eine zweite und dritte Single erscheinen in den kommenden Wochen und werden die Geschichte hinter dem Projekt im Einklang mit den sozialen Medien weiter vertiefen. Die erste vollständige EP erscheint im Sommer 2025.

Die erste Single These Woods Are Haunted könnt ihr euch direkt hier anhören: