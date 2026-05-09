Cancer Bats: kündigen ihr 8. Studioalbum „Give Me Dirt“ an, das am 07.08. über Bat Skull / Marshall Records erscheint

Die kanadischen Hardcore-Schwergewichte Cancer Bats haben angekündigt, dass sie ihr neues Album Give Me Dirt am 7. August veröffentlichen werden. Für diese Veröffentlichung hat sich die Band mit dem renommierten Label Marshall Records zusammengetan.

„We are beyond excited to be joining the Marshall Records Roster! From the amps that helped define the sound of our favourite bands, to their support of independent venues and their absolute punk rock approach to everything they do, we feel like this is the perfect home for Cancer Bats! Can’t wait to work with them on our new album and many more to come!“, erklärte die Band.

Steve Tannett, Director of Music Platforms bei Marshall Records, fügt hinzu: „We are so chuffed to have the legendary Cancer Bats join the Marshall Records roster in our 10th year, which coincides nicely with the band’s 20th year. The new studio album Give Me Dirt is testament to a band built on solid rock foundations, and we look forward to a brilliant release and lots of incredible shows – just how we like it!“

Im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung haben die Cancer Bats – bestehend aus Frontmann Liam Cormier, Schlagzeuger Mike Peters, Bassist Jaye Schwarzer und dem Neuzugang Jackson Landry an der Gitarre (Jackson löste 2023 Scott Middleton ab) – eine neue Single mit dem Titel Stay Stuck veröffentlicht, komplett mit einem begleitenden Musikvideo.

„Stay Stuck was such a fun song for us to write. It was one of the first songs that we finished while working on the new record, and we really all felt like we had tapped into the classic Cancer Bats bouncy fun element we’ve had in songs since the beginning”, erzählt Cormier. “The lyrics explore the idea that, at any age or moment in life, we all reach a point where we realise something has to change. Maybe it’s the path we’re on, or just the way we see things, but there’s that instant where we say to ourselves, I’M NOT WASTING ANY MORE TIME! We’re all moving towards something bigger, chasing goals and dreams that the world can’t take away from us. That’s what keeps us going.“

Das urkomische und äußerst unterhaltsame Video zu Stay Stuck – gefilmt von Mitch Barnes, der bereits am Video zu Lonely Bong mitwirkte – zeigt die Band dabei, wie sie in eine Reihe von Alltagsjobs schlüpft; Rollen, die jenen sehr ähneln, die sie innehatten, bevor sie die Cancer Bats gründeten. Im Kern ging es der Band darum, jenen Optimismus einzufangen, der sie durch jene Jahre begleitete. Selbst in Jobs, die sich mitunter routiniert oder anspruchsvoll anfühlten, richteten sie ihren Blick stets auf das, was noch vor ihnen lag.

Cormier reflektiert über das Konzept: „The idea is that we were always having fun and staying positive in those jobs, thinking of the future that we knew was coming for us. I think a lot of times those jobs can feel like a grind, and we wanted to look more at the fun times and how it’s really just that stepping stone to really living your dreams. Cancer Bats as a band also just really like an excuse to make fun and funny music videos, so that was our whole thinking for the concept. A great cinematic vehicle for us to all have a really good timet.“

Give Me Dirt – Trackliste:

World Wild Fire Death Race (feat. Nate Newton) Stay Stuck Don’t Trip Bright Eyes Of Gold (feat. Chris Creswell) Give Me Dirt Long Tooth (feat. Brooklyn Doran) Speed Wizard Ocean Crash Positive Grid Prognosis Fool Like You (feat. Efrem Schulz)

Als Nachfolger ihres 2022 von der Kritik gefeierten siebten Studioalbums Psychic Jailbreak hebt Give Me Dirt das künstlerische Schaffen der Cancer Bats auf ein neues Niveau und verwirklicht vollends jenen Sound, den die Band während ihrer gesamten musikalischen Laufbahn angestrebt hat. Produziert vom legendären Metal-Produzenten Kurt Ballou und Zach Weeks in den God City Studios in Salem, Massachusetts – wobei die Gesangsaufnahmen von Ian Romano in den Camera Varda Studios in Welland, Ontario, betreut wurden –, präsentiert sich die Band auf Give Me Dirt klanglich inspirierender denn je.

Wie schon bei ihren früheren Werken entstand die Musik auf organische Weise, indem alle vier Bandmitglieder gemeinsam in einem Raum jammten. Eine entscheidende Erkenntnis, die die Band aus ihrem letzten Album mitnahm, war die Einsicht, dass die wahre Magie dann entsteht, wenn alle Beteiligten vollumfänglich zusammenarbeiten. Sobald die Riffs, Breakdowns und Grooves feststanden, zog sich Cormier in das ländliche Nova Scotia zurück, um dort die Texte und Gesangshooks auszuarbeiten. Viele der Songs nahmen auf staubigen Waldwegen, entlang gewundener Dirtbike-Trails und beim Zubereiten von Lagerfeuerkaffee an abgelegenen Stränden der North Shore Gestalt an.

Inspiriert von einem Jahr voller Reisen, entfaltet sich Give Me Dirt als eine Reise – sowohl nach außen als auch nach innen –, die tief in der Verbundenheit mit der Natur verwurzelt ist. Die Songs thematisieren das Hinter-sich-Lassen des urbanen Lebens, die Verarbeitung persönlicher Verluste und die Konfrontation mit ökologischer Zerstörung, während sie zugleich Erkenntnisse reflektieren, die aus der Natur gewonnen wurden. Auch das Reisen mit dem Motorrad zieht sich als roter Faden durch Give Me Dirt. Von Fahrten unter den rauen Bedingungen der kanadischen Rocky Mountains bis hin zu einer transformativen Reise in die Bergwelt Nepals kurz vor den Aufnahmen – diese Erlebnisse haben die Perspektive des Albums maßgeblich geprägt.

Das übergreifende Thema der Rückkehr zur Natur und der Wiederverbindung mit der physischen Welt lieferte zudem die Inspiration für die Gestaltung des Album-Artworks. Anstatt auf digitale Hilfsmittel zurückzugreifen, schuf Cormier ein riesiges Mixed-Media-Gemälde im Format von 4 mal 8 Fuß (ca. 1,20 x 2,40 Meter) für die Vorder- und Rückseite des Covers. Unter Verwendung von Materialien wie Farbe, Papier, Schablonen und Spachtelmasse verarbeitete er alles, was ihm in die Hände fiel, um ein großformatiges, haptisch erfahrbares Kunstwerk zu erschaffen. Ein zweites Kunstwerk ähnlicher Größe entstand für das Booklet; es enthält handgeschriebene Songtexte, Collagen sowie dieselben Farben und Schablonen, die bereits für das Cover verwendet wurden.

Cancer Bats online:

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