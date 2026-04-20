Southpaw FLHC: kündigen neues Album „The Standard“ an, das im Juli über Spinefarm erscheint

Die aufstrebende Hardcore-Band Southpaw FLHC hat sich ihren Ruf Stein für Stein erarbeitet und konzentriert sich dabei auf Botschaften der Selbstermächtigung, des Durchhaltens, der Beharrlichkeit und des Aufbaus eines Vermächtnisses, das Menschen aus allen Lebensbereichen anspricht.

Jetzt kündigen sie ihr kommendes Album The Standard an das am 31. Juli über Spinefarm erscheint. Die Band hat außerdem mit dem Video zu ihrer neuen Single Rolling Stone einen weiteren Volltreffer gelandet. Hier ansehen:

„Rolling Stone leans into the reality of living a fast life on the road in pursuit of chasing your purpose“, so die Band. „Losing loved ones and pieces of yourself along the way are part of the game. In the process of moving towards your purpose, the climb feels never ending, yet time continues on. But as a man, you must walk that line in order to create your own path and legacy. In honor of frontman Daryn Lamontagne’s grandfather. Rest in power, Pops.“

Die Band fügt hinzu: „All gas, no brakes. Driven by hunger, discipline, and a relentless passion for the love of the game. This is the standard.“

The Standard – Trackliste:

Rolling Stone Run Game TTG Nail In The Coffin The Gavel Torches The Path (feat. Eric Ellis) Play The Fool The Standard DTWD

Southpaw FLHC, die mit Elementen aus Punk, Metal und Hip-Hop die Brücke zwischen alten und neuen Generationen des Hardcore schlagen, eroberten die Szene im Sturm mit ihrer selbstbetitelten EP, die 2020 erschien. Seitdem haben sie unermüdlich sieben Singles mit dazugehörigen Musikvideos veröffentlicht. Ihr starker DIY-Ethos zeigt sich auch in den ausgiebigen Tourneen der Band. Sie teilten sich die Bühne mit With Blood Comes Cleansing, Tracheotomy, Bodysnatcher, Surfaced und Hoods und tourten mit ihnen, wobei sie in jeder Stadt, in der sie spielten, für tobende Moshpits sorgten. 2025 starteten sie eine Headliner-Tour mit Cutthroats, Kind Eyes, Unvow und Resistor. Ihre tiefe Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt Jacksonville beweist die Tatsache, dass sie die Eröffnung des brandneuen Clubs Hardlove in Jacksonville als Headliner spielten und das Publikum begeisterten. Southpaw FLHC sind ernst zu nehmen und haben sich als vielversprechende Newcomer der Hardcore-Szene etabliert. Dies ist erst der Anfang. Ihre weltweite Partnerschaft mit Spinefarm wird es ihnen ermöglichen, die nächste Stufe zu erreichen – denn genau dorthin wollen sie letztendlich.

Southpaw FLHC sind:

Alan King – Gitarre

Harrison Linder – Schlagzeug

Marc Laroche – Bass

Daryn LaMontagne – Gesang

Southpaw FLHC online:

https://www.instagram.com/southpaw.flhc