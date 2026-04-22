Thrown: sind mit ihrer brandneuen Single „Split“ zurück

Mit Split feiern Thrown ihr lang erwartetes Comeback – und das mit voller Wucht. Der Song wirkt dringlich, unverfälscht und kanalisiert Frustration sowie inneren Druck in etwas Direktes und Körperliches.

Soundtechnisch bleibt der Song dem treu, was Thrown von Anfang an auszeichnet, klingt aber gleichzeitig raffinierter und fokussierter denn je. Wuchtige, tiefer gestimmte Riffs treiben den Song voran, untermalt von unerbittlichen Drums und Breakdowns, die mit Bedacht und nicht mit Übertreibung punkten. Inmitten des Chaos herrscht eine spürbare Kontrolle – alles wirkt präzise, ​​durchdacht und auf maximale Wirkung ausgelegt, ohne dabei unnötig zu verkomplizieren.

Textlich dreht sich Split um Kontrollverlust, Selbstzweifel und die erdrückende Last, in den eigenen Gedanken gefangen zu sein. Er fängt den Moment ein, in dem die Gedanken sich im Kreis drehen und nichts mehr voranzugehen scheint. Anstatt sich hinter Abstraktion zu verstecken, bleibt die Band roh und ehrlich. Zeilen wie „I’ve gets used to not knowing what to do“ spiegeln Resignation wider, während das wiederholte „split my head in two“ zu einem kraftvollen Ausdruck von Überforderung wird – fast wie das verzweifelte Bedürfnis, sich von den eigenen Gedanken zu befreien.

Thrown haben in kürzester Zeit enorm an Fahrt aufgenommen. Mit Millionen von Streams auf verschiedenen Plattformen und einer rasant wachsenden internationalen Fangemeinde hat sich die Band als einer der aufregendsten neuen Namen im modernen Metalcore etabliert. Ihr direkter, schnörkelloser Stil kommt bei Hörern gut an, die nach etwas Echtem suchen – etwas, das nicht auf Trends, sondern auf Energie und Authentizität setzt.

Split fühlt sich wie ein natürlicher nächster Schritt an. Es nimmt alles, was die Band bisher gemacht hat, und verfeinert es – härter, direkter und emotionaler. Es geht nicht darum, ihren Sound neu zu erfinden, sondern ihn weiterzuentwickeln und ihm mehr Wucht zu verleihen.

Erlebt die Band live an folgenden Terminen:

03.06. I Mystic Festival I Gdansk, PL

04.06. I Mau Club I Rostock, DE

06.06. I Sweden Rock Festival I Sölvesborg, SE

07.06. I Musikzentrum I Hannover, DE

08.06. I Colos-Saal I Aschaffenburg, DE

10.06. I Rock For People I Hradec Králové, CZ

11.06. I Greenfield Festival I Interlaken, CH

Thrown online:

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