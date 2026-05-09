Dominum: veröffentlichen ansteckende Hymne „Doctor Doctor“ + Video

Dominum, Senkrechtstarter des Modern Metal, teilen die zweite Single ihres kommenden Albums Night Is Calling, das am 3. Juli 2026 über Napalm Records erscheint. Die ansteckende Hymne namens Doctor Doctor ist getrieben von vernichtenden Riffs und unwiderstehlichen Hooks, die Dominums unverkennbare Mischung aus theatralischen Horror-Themen und Mitsing-Refrains zeigen – der neue Song ist wie dafür gemacht, aus tausend Kehlen von Festival-Ackern zu schallen. Dem zuvor veröffentlichen The Circus is in Town folgend kommt die zweite Single Doctor Doctor ebenfalls mit einem hochkarätigen Musikvideo daher, das die bittersüße Geschichte krankmachender Liebe erzählt …

Dr. Dead über Doctor Doctor:

„Was, wenn ein Arzt selbst zum Arzt gehen müsste? Wenn derjenige, der alle heilt, sich selbst nicht mehr heilen kann. Doctor Doctor ist mein Geständnis – mein Hilferuf. Eine Geschichte über eine Liebe, die sich zuerst wie das ultimative Heilmittel anfühlt … doch langsam zur viel größeren Krankheit wird. Mein Herz rast, die Symptome verschlimmern sich, und jede Medizin versagt. Wohlwissend, dass diese Liebe mich zerstört, kann ich nicht von ihr lassen. Und wenn das Fieber weiter steigt und mein Herz keine Ruhe mehr gibt, bleibt nur eine Frage: Gibt es noch jemanden, der mich retten kann?

Dr. Dead“

Weitere Infos zu Dominum und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: