Dominum: veröffentlichen neues Album “Night Is Calling” am 03.07.2026

Night Is Calling, das dritte Album der Senkrechtstarter Dominum, erscheint am 3. Juli 2026 über Napalm Records. Nachdem ihr vorheriges Album The Dead Don’t Die direkt in die Top 10 der Offiziellen Deutschen Albumcharts einstieg, schlagen die rasant aufsteigenden Genre-Newcomer um Mastermind und Sänger Felix Heldt – besser bekannt als Dr. Dead – das nächste Kapitel ihres düster-theatralischen Universums auf.

Mit einer packenden Mischung aus zeitlosem Songwriting, infektiösen Riffs und unwiderstehlichen Refrains haben sich Dominum ihre eigene Nische zwischen modernem Metal, Horror-Ästhetik und stadiontauglichen Hooks geschaffen. Mit ihrem bombastischen Sound und herausragender Bühnenpräsenz setzt die Band ihren rasanten Aufstieg in der internationalen Metal-Szene konsequent fort. Night Is Calling kann jetzt vorbestellt werden – einige Formate enthalten das Bonusalbum Live At Wacken 2025.

Dr. Dead über Night Is Calling:

„‚Sie werden so schnell erwachsen.‘ – Mir wird sofort schlecht.

Und jetzt erfahre ich es am eigenen Leib: Meine Zombies sind erwachsen. Unser Schaffen scheint ebenfalls erwachsen geworden zu sein. Doch anders als der jämmerliche Rest weinen wir unserer Kindheit nicht nach. Kindsein, Erwachsensein – was heißt das schon. Die Welt liegt uns zu Füßen, wir können tun, was wir wollen. Und aus erster Hand kann ich Euch versichern: Eine Armee aus Zombies macht alles deutlich leichter und spaßiger – und verleiht on top jeder Handlung einen gewissen … Nachdruck. Wir haben die Macht, unsere Welt zu verändern. Und das tun wir.

Night Is Calling ist unser Ventil.

Mit noch stärkeren Melodien, härteren Riffs und noch aufrechteren Texten wird Ehrlichkeit zu unserer schärfsten Waffe. Wir sind, wer wir sind. Und ihr gehört dazu – ob ihr wollt oder nicht. Die Untoten sind auf dem Vormarsch, mehr denn je. Schließt euch an – sofort, freiwillig… oder eben ein wenig später. So oder so – wir sehen uns.

Dr. Dead“

Night Is Calling Tracklist:

1. The Circus Is In Town

2. Doctor Doctor

3. Children Of The Night

4. Nosferatu

5. Dark Melodies

6. Night Is Calling (feat. Battle Beast)

7. Jack The Ripper

8. Thriller (Michael Jackson Cover)

9. Devil’s Son

10. I Don’t Drink Wine

11. Endzeit

12. Don’t Get Bitten By The Wrong Ones (Acoustic)

13. Hey Living People (Acoustic)

Night Is Calling wird in folgenden Formaten verfügbar sein:

● 2 LP Vinyl Deluxe Box incl Gatefold Splattered Dark Night Blue / Translucent Vinyl and Bonusalbum Vinyl Live At Wacken 2025 (exclusively available via Napalm Records Mailorder) (strictly limited)

● 1 LP Gatefold Vinyl Glow In The Dark (exclusively available via Napalm Records Mailorder) (strictly limited)

● 2 CD, 36 pages Earbook incl. Bonusalbum Live At Wacken 2025 (exclusively available via Napalm Records Mailorder) (strictly limited)

● 1 LP Gatefold Vinyl Aquamarine (exclusively available via OPEN Mailorder) (strictly limited)

● 1 LP Gatefold Vinyl Black

● 2x 1CD Jewelcase in O-Card – incl Bonus-CD Live At Wacken 2025

● Digital Album

Angeführt von Dr. Dead (Gesang) und seinen Zombies – Tommy Kemp (Gitarre), Patient 0 (Bass) und Victor Hilltop (Schlagzeug) – haben Dominum mit ihrem untoten Spektakel in den vergangenen Jahren Bühnen in ganz Europa eingenommen. Tourneen mit Größen wie Bruce Dickinson, Avantasia, Battle Beast, Feuerschwanz und Peyton Parrish sowie Auftritte auf den größten Festivals und bei eigenen, ausverkauften Headline-Shows haben eindrucksvoll gezeigt, welches Live-Potenzial in der Band steckt.

Produziert von Felix Heldt und gemischt vom renommierten Produzenten Jacob Hansen, erweitert Night Is Calling die klangliche Welt der Band mit noch schwereren Riffs, größeren Refrains und einer cineastischen Dramaturgie. Der explosive Opener The Circus Is In Town entführt direkt in Dominums schaurig-verrückten Zirkus, während eingängige Hymnen wie Doctor Doctor und Dark Melodies die Hooks liefern, die Fans schon bald bis in die hinteren Reihen mitsingen werden. Der kraftvolle Titeltrack Night Is Calling (feat. Battle Beast) unterstreicht die wachsende internationale Bedeutung der Band.

Mit Night Is Calling setzen Dominum ihren rasanten Aufstieg fort, ohne ihre Stärken aus den Augen zu verlieren: theatralischer, melodischer und kompromissloser Heavy Metal – getragen vom düsteren Charisma von Dr. Dead und seinen Zombies. Eines ist sicher: Die Living Dead Squad wächst weiter.

Dominum live:

Night Is Calling Tour 2026: w/ The Night Flight Orchestra

24.11.26 FR – Paris / La Machine du Moulin Rouge

25.11.26 DE – Frankfurt / Batschkapp

27.11.26 DE – Hamburg / Grosse Freiheit 36

28.11.26 DE – Leipzig / Hellraiser

01.12.26 HU – Budapest / Barba Negra

02.12.26 AT – Wien / Szene

04.12.26 CH – Pratteln / Z7

05.12.26 DE – Saarbrücken / Garage

06.12.26 BE – Sint Niklaas / De Casino

08.12.26 UK – Manchester / O2 Ritz

09.12.26 UK – Bristol / Bristol Electric

10.12.26 UK – London / Electric Brixton

12.12.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

13.12.26 DE – Utrecht / Tivoli Vredenburg

15.12.26 DE – Berlin / SO36

16.12.26 DE – Hannover / Capitol

18.12.26 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

19.12.26 DE – München / Backstage

20.12.26 DE – Nürnberg / Hirsch

Festivals:

22.-23.05.26 CH – Cornaux / Corn’Rock Festival

05.-07.06.26 CZ – Pilsen / Metalfest Open Air

01.-04.07.26 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

03.-06.07.26 SE – Knislinge / Time To Rock

24.-25.07.26 DE – Bissingen / Wisdom Tooth Festival

13.-15.07.26 DE – Sulingen / Reload Festival

23.08.26 DE – Sankt Goarshausen / Loreley Freilichtbühne (w/ Judas Priest, Thundermother)

… more to be announced

Dominum sind:

Dr. Dead – Gesang

Patient 0 – Bass

Victor Hilltop – Schlagzeug

Tommy Kemp – Gitarre