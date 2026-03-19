Eisbrecher: verkünden Sommershows zum aktuellen Album

Mit den ersten Frühlingssonnenstrahlen wirft auch der Live-Sommer bereits seine Schatten voraus: Ab Ende Mai werden die Münchner Rocker von Eisbrecher wieder auf den Open Air-Bühnen zu erleben sein. Am 24. Mai erfolgt für die Band um Frontmann Alex Wesselsky der Startschuss in den Live-Sommer. Die Show im September in Augsburg ist bereits ausverkauft.

Die Sommershows 2026 führen die Band quer durch Deutschland sowie nach Italien, Frankreich und in die Schweiz. Mit im Gepäck haben Eisbrecher neben zahlreichen Klassikern auch Songs vom neuen Album Kaltfront. Erschienen im Frühjahr 2025, haben die Münchner damit ein Album vorgelegt, das ihre charakteristische Mischung aus Härte, Haltung und Eingängigkeit konsequent weiterdenkt. Inhaltlich wie musikalisch zeigt sich die Band darauf so fokussiert und entschlossen wie lange nicht: druckvolle Gitarren, elektronische Kälte und klare Texte, die gesellschaftliche Spannungen, innere Widerstände und emotionale Grenzzustände thematisieren. Kaltfront knüpft damit nahtlos an den etablierten Eisbrecher-Sound an, setzt zugleich aber neue Akzente in Produktion und Dynamik – und bildet die klangliche Grundlage für die Sommershows 2026.

2026 setzen Eisbrecher bewusst auf eine überschaubare Anzahl ausgewählter Shows – jeder Termin ein Event, jedes Konzert ein Statement. Ob vor historischer Kulisse, auf großen Szene-Festivals oder in renommierten Clubs: Eisbrecher liefern auch im kommenden Jahr das, wofür sie stehen – Druck, Haltung und maximale Live-Intensität.

Eisbrecher live 2026 – Termine:

24.05.26 – Loburg (DE) | Wir Leben Laut Festival

18.06.26 – Natz (IT) | Alpen Flair Festival

18.07.26 – Benediktbeuern (DE) | Maierhof im Kloster

24.07.26 – Erlangen (DE) | Kulturinsel Wöhrmühle

25.07.26 – Königstein (DE) | Festung Königstein

26.07.26 – Köln (DE) | Amphi Festival

13.08.26 – Dinkelsbühl (DE) | Summer Breeze

15.08.26 – Carhaix (FR) | Motocultor Festival

21.08.26 – Busdorf (DE) | Baltic Open Air

22.08.26 – Einbeck (DE) | Headbanger Festival

04.09.26 – Augsburg (DE) | Spectrum – sold out

05.09.26 – Halle (Saale) (DE) | Weckt die Toten! Festival

11.09.26 – Saarbrücken (DE) | Garage

12.09.26 – Crest (FR) | Bridge To Hell Festival

13.09.26 – Pratteln (CH) | Z7

Infos & Tickets: www.eis-brecher.com