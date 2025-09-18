Verlosung: zweimal 2 Tickets für das Battle Beast Konzert am 17.10.2025 in der Fabrik in Hamburg

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH verlosen zweimal 2 Tickets für das Battle Beast Konzert am 17.10.2025 in der Fabrik in Hamburg.

Bands: Battle Beast, Dominum, Majestica

Ort: Fabrik, Hamburg

Datum: 17.10.2025

Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets ab: 40,00€ zzgl. Gebühren

Infos und Tickets: https://hamburgkonzerte.de/konzerte/battle-beast-2025/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 06.10.2025!

Time For Metal und die STP Hamburg Konzerte GMBH wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

