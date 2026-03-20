Presented by TFM.rocks: Shout Loud Vol. 21 am 11.04.2026 im Big House in Neuwied (Vorbericht)

Event: Shout Loud Vol. 21

Bands: Xo Armor, King Nugget Gang, Farewell Slit, Altered Rebirth, Hvste

Ort: Big House, Museumstr. 4a, 56564 Neuwied

Datum: 11.04.2026

Genre: Metalcore, Progressiv Metalcore, Post Hardcore

Kosten: 15 Euro AK

Veranstalter: Shout Loud Konzerte und mehr (http://www.shout-loud.de/)

Link: https://shout-loud.de/16996/shout-loud-vol-21

Am 11.04.2026 heißt es im Big House in Neuwied wieder Shout Loud! Seit Luca Schüller und Florian Hilger 2013 in Zusammenarbeit mit dem Kinder- & Jugendbüro der Stadt Neuwied die Organisation von Konzerten starteten, wurde die Shout Loud Eventserie in Neuwied eine echte Erfolgsgeschichte. Zig verschiedene Bands konnten bereits einem größeren Publikum präsentiert werden, mehr als 2.000 Besucher kamen in den Jahren insgesamt zur Konzertreihe. Neben zahlreichen lokalen Bands schaffte es das Team, auch überregional bekannte Bands zu buchen, um für noch mehr Abwechslung im Programm zu sorgen. Shout Loud steht für günstige Eintrittspreise, faire Getränkepreise und ein spannendes Programm. Auch für Snacks und kostenfreie Parkplätze ist stets gesorgt.

Bereit für einen Abriss zwischen Trap, Metal, Hardore und absolutem Live-Chaos? Hier die Bands für das Shout Loud Vol. 21:

Xo Armor aus Koblenz liefern einen massiven Sound aus Trap-Beats, Metalcore-Breakdowns und starken Melodien. Mit ihrem Album Nublar zeigen sie, wie atmosphärisch und gleichzeitig brachial moderner Crossover klingen kann – live ein Mix aus Energie, Emotion und Druck. Brandneu ist ihre Kollaboration Pyromancer mit dem international erfolgreichen Electronic-Music-Producer Andrej S., der allein mit den verschiedenen Versionen seines Phonk-Megahits Crystals über 350 Millionen Streams auf Spotify und YouTube vorweisen kann.

King Nugget Gang setzen noch einen drauf: Ihr „Heavy Fast Food Trap“ verbindet Deutschrap mit harten Riffs und kompromisslosen Breakdowns. Zwischen Ironie, Konsumkritik und Party entsteht ein Sound, der vor allem live komplett eskaliert.

Farewell Spit bringen frischen Wind mit: Die Mischung aus Rock, poppigen Elektro-Parts und Metal-Sound spiegelt die Höhen und Tiefen des Lebens wider und schafft einen emotionalen, gleichzeitig druckvollen Vibe, der direkt ins Herz – und in die Beine – geht.

Altered Rebirth liefern als deutsche Dream-Metal-Band eine moderne Mischung aus kraftvoller Musik, cineastischen Klangwelten und unverkennbaren Vocals – atmosphärisch, intensiv und mitreißend.

Hvste bringen modernen Metalcore auf den Punkt: atmosphärisch, technisch präzise und emotional geladen – mit einem Sound zwischen brachialen Breakdowns, starken Riffs und eingängigen Melodien.

👉 Ein Abend für alle, die Metal, Rock und moderne Sounds feiern.

👉 Laut. Emotional. Unberechenbar.

Nicht verpassen. 🔥

Einlass ist am Samstag, dem 11.04.2026, im Big House Neuwied, Museumstraße 4a, Neuwied (Nähe Bahnhof) ab 18:30 Uhr. Beginn um 18:50 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse für schlappe 15 €.