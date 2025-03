The Sun Or The Moon – Into The Light

Artist: The Sun Or The Moon

Herkunft: Deutschland

Album: Into The Light

Genre: Art Rock, Progressive, Psychedelic

Spiellänge : 49:20 Minuten

Release: 21.03.2025

Label: Tonzonen Records

Link: https://www.facebook.com/thesunorthemoonband/

Bandmitglieder:

Bass, Baritone Gitarre, Keyboards, Modular Synthesizers, Gesang – Frank Incense

Keyboards – Susanne Schneider

Gitarre – Markus Weber

Schlagzeug – Marcus Pukropski

Gesang – Thom Gue

Gastmusiker:

Klarinette, Trompete, Harmonika – Daniel Reck

Gesang – Magdalena Wine

Tracklist:

Mutant Discotheque

Part 1: Fear Porn

Part 2: Alienation Hop

Part 3: The Circle Into The Light Living Room Disaster Mental Eclipse Bridal Day Alienation Hop (Remix/Bonus Track)

Neues aus dem Hause Tonzonen Records! Bereits am 21.03.2025 ist das neue Album Into The Light der deutschen Band The Sun Or The Moon über das Label erschienen. Erhältlich ist Into The Light als CD und auf transparent orange silber schwarz Vinyl.

2019 haben sich kreative Musiker aus dem Rhein-Main-Gebiet zusammengefunden, um (nach eigener Aussage) psychedelische Space Lounge Music zu kreieren. 2021 feierte man mit Cosmic das Debüt, auf das Andromeda als zweites Album 2023 folgte. Nun also im bekannten zweijährigen Veröffentlichungsmodus der Band das dritte Album Into The Light. Alle Veröffentlichungen erfolgten übrigens auf Tonzonen Records.

Aus meiner Sicht legen The Sun Or The Moon bereits mit dem Opener Mutant Discotheque, der sich in die drei Parts Fear Porn, Alienation Hop und The Circle aufteilt, das Herzstück dieses Albums vor. Ein Song, der grandioser kaum sein kann. Er vereint Prog, Neo Kraut und Art Rock mit jazzigen Elementen. Irgendwie kommt mir alles neu und doch altbekannt vor. So etwas eine grüne Reise in die Mutant Discotheque. Der Song nimmt mich in allen drei Parts dermaßen mit, dass ich aus diesem Trip überhaupt nicht mehr aussteigen möchte. Tolle Instrumalparts, aber auch klasse Stimmen, von denen mich Magdalena Wine als Gast auf dieser Scheibe richtig begeistert. Hervorzuheben sind auch die Blasinstrumente, die allesamt Daniel Reck, der andere Gast auf dem Album, beiträgt. Herausragend dabei die Klarinette. Ich empfehle dem geneigten Hörer, sich einzuschließen, alles zu verdunkeln und die Lautsprecherboxen aufzudrehen, um sich mit diesen drei Teilen treiben zu lassen und mit einem Trip Into The Light zu gelangen. Mit Into The Light geht die grüne Reise auch schnell hell erstrahlt weiter.

Mit Living Room Desaster kommt man dann wieder runter auf den Boden und es nimmt etwas Zeit in Anspruch, bis man aus diesem (Living Room) Desaster wieder herauskommt. Nach der fulminanten Mutant Discotheque und dem Abflug Into The Light muss halt etwas Space Lounge mit der dazugehörigen Music sein.

Ganz von Sinnen ist das kürzeste Stück auf dem Album mit dem Titel Mental Eclipse. Auch hier die Klarinette, die einen ausgezeichneten Job macht. Vielleicht ganz gut, dass dieser Song nur so kurz ist, denn es besteht die Gefahr, ganz in der Mental Eclipse zu versinken bzw. hängenzubleiben. Wunderbar, mit vibrierendem Bass als Absacker am Schluss das pulsierende Bridal Day.

So ganz Schluss ist mit Bridhal Day allerdings dann doch noch nicht, denn es gibt als Bonus noch einen Remix von Alienation Hop. Auch dieser Remix ist ziemlich cool!