Warfield: veröffentlichen die dritte Single „Appetitive Aggression“ inklusive Musikvideo

Die deutschen Teutonic-Thrasher Warfield starten mit ihrer dritten Single Appetitive Aggression einen Amoklauf. Der Song stammt von ihrem Debütalbum With The Old Breed, das am 4. April 2025 erscheinen wird. Diese Höllenbestie taucht tief in den urtümlichen Instinkt der Menschheit ein und bietet rasante Riffs sowie unermüdliche Energie. Unbarmherzig, getrieben von purem Zerstörungsdrang und einem unstillbaren Verlangen nach Macht. Warfield haben von den Besten gelernt und traten bereits mit anerkannten Bands wie den Bay Area-Legenden Exodus auf.

Warfield beschreiben Appetitive Aggression folgendermaßen: „This song is a terrifying glimpse into the human psyche in the heat of combat on the battlefield. From the protagonist’s perspective, we witness how all societal and moral laws are suspended, allowing pure instincts to take over. Mirroring the brutality of the music, one becomes increasingly caught up in a frenzy, culminating in the protagonist’s realization that he has never felt anything more real. A twisted inner transgression into the depths of the human soul.W

Das offizielle Musikvideo zu Appetitive Aggression kann hier angesehen werden:

Das deutsche Trio Warfield ist bereit, ihren nächsten Angriff zu starten und zieht mit der Veröffentlichung ihres kommenden Albums in den Kampf. Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 widmen sie sich der Musik ihrer Idole wie Tom Angelripper, Jeff Hanneman und Dave Lombardo und entfesseln brutale Riffs und blitzschnelle Beats mit kraftvoller Präzision. Warfield hat bereits die Bühne mit Schwergewichten wie den Bay Area-Thrash-Legenden Exodus geteilt und das Publikum mit ihren elektrisierenden Live-Auftritten begeistert.

Die Trackliste zu Warfield findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

With The Old Breed wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

1 LP Red White Black Splatter Vinyl (mit Bonustrack F# (Wake Up), einem Cover von Nuclear Assault) – exklusiv im Napalm Records Webstore – streng limitiert auf 300 weltweit

1 LP Black Vinyl, Lighter & Patch (mit Bonustrack F# (Wake Up), einem Cover von Nuclear Assault)

1 LP Black Vinyl (mit Bonustrack F# (Wake Up), einem Cover von Nuclear Assault)

1 Digipack CD, Lighter & Patch – exklusiv im Napalm Records Europe Mail Order – streng limitiert auf 100 weltweit

1 Digipack CD

Digital Album

Weitere Infos zu Warfield und ihrem kommenden Album With The Old Breed findet ihr hier.

Warfield Live

28.03.25 DE – Weiher / Live Music Hall (Album Release Show)

27.06.25 DE – Weinheim / 30 Jahre Café Central Festival

20.09.25 DE – Lörrach / Metal Café

25.10.25 DE – Hamm / Hammenser Smashed Face

Warfield sind:

Johannes Clemens – Gesang, Bass

Matthias Clemens – Gitarren

Dominik Marx – Schlagzeug

