Warfield: blasen euch die Ohren mit ihrem neuen Album „With The Old Breed“ frei, das am 04.04.2025 erscheint

Das deutsche Trio Warfield steht in den Startlöchern für den nächsten Angriff und stürmt mit der Veröffentlichung seines kommenden Albums und Napalm Records Debüts With The Old Breed, das am 4. April 2025 erscheint, in die Schlacht! Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 haben sie sich der Musik ihrer Idole wie Tom Angelripper, Jeff Hanneman und Dave Lombardo verschrieben und entfesseln brutale Shredder-Riffs und blitzschnelle Beats mit kraftvoller Präzision. Warfield haben bereits die Bühne mit Schwergewichten wie den Bay Area Thrash-Legenden Exodus geteilt und das Publikum mit ihren elektrisierenden Live-Auftritten in ihren Bann gezogen.

Mit ihrer ersten Single Lament Of The White Realm beweisen Warfield ihre unerschütterliche Hingabe zu ihren Vorbildern und ihre Fähigkeit, die Essenz des Thrash Metal in einem modernen Sound zu verkörpern und sich in der Szene weiter zu etablieren. Dieser atemberaubende Track nimmt den Hörer mit auf eine eisige Reise durch die Schrecken des Krieges und erforscht Themen wie Loyalität und Aufopferung. Mit messerscharfen Riffs verbindet Lament Of The White Realm rohe Kraft mit atmosphärischem Storytelling und verkörpert einen unbeugsamen Geist des Trotzes.

Die erste Single Lament Of The White Realm könnt ihr euch nebst dem offiziellen Musikvideo hier ansehen:

Warfield über Lament Of The White Realm:

„Unsere Single Lament Of The White Realm fängt die unbarmherzige Brutalität der alpinen Kriegsführung im Ersten Weltkrieg ein, wo österreichische und italienische Soldaten hoch über den Tälern an eisigen Bergfronten kämpften. Der Text verwendet das Lamento als kraftvolles Symbol für die gequälten Schreie, die von den Gipfeln widerhallten und die Schrecken dieser grausamen Schlachten widerspiegelten. Dieses Lied kritisiert den Krieg in jeder Form.“

Warfield über das Album:

„Unser neues Album With The Old Breed verkörpert alles, wofür wir als Band stehen: Brutaler, ehrlicher Old-School-Thrash mit Emotion, Wut und viel Energie. Soundtechnisch und musikalisch weiterentwickelt vom Debütalbum, tauchen wir noch tiefer in das menschliche Innenleben und die harte Realität des Krieges ein. Unser Ziel ist es, die verschiedenen Ebenen der Verzweiflung, der Manipulation, aber auch der Kameradschaft herauszuarbeiten und das alles durch musikalische Härte auszudrücken. Wenn ihr also den Moshpit euer Zuhause nennt und Lust habt, alles rauszulassen, dann hört euch With The Old Breed an!“