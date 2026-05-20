Lion’s Share: veröffentlichen Video zu „We Are What We Are“

Die schwedischen Heavy-Metal-Veteranen Lion’s Share feiern den Erfolg ihres Comeback-Albums Inferno mit der Veröffentlichung eines brandneuen Videos zu We Are What We Are.

Nachdem der Track inzwischen die 1 Million Marke auf Spotify geknackt hat, ist dieser so zu einem der herausragenden Songs von Inferno geworden und beweist, dass klassischer Heavy Metal nach wie vor einen starken Platz in der heutigen Szene einnimmt.

Sänger Nils Patrik Johansson erklärt die Botschaft hinter We Are What We Are:

„In den Texten geht es im Grunde darum, all die Politik und den Mist um uns herum zu ignorieren und einfach unser eigenes Ding zu machen. Wir leben und atmen einfach Heavy Metal. Es ist eine Hommage an uns selbst, unseren Lebensstil und all die Hardcore-Heavy-Metal-Fans da draußen.“

Das Video wurde in einer verlassenen Industriebrache gedreht und erneut von Tom Wouda inszeniert, der auch schon für das erfolgreiche Pentagram-Video der Band verantwortlich war.

Gitarrist Lars Chriss kommentiert:

„Lustigerweise ist ein Teil der Ruine, in der wir gedreht haben, kurz darauf tatsächlich eingestürzt. Wir wissen immer noch nicht, ob es an den Riffs lag oder an all den Flammen, die wir während des Drehs entfesselt haben.“

Inferno, das im März dieses Jahres über Metalville veröffentlicht wurde, war das erste Studioalbum von Lion’s Share seit 17 Jahren und wurde weithin als eines der stärksten in der Bandkarriere gefeiert – es vereint die Dunkelheit, Melodie und Kraft des klassischen Heavy Metal mit einer modernen, kantigen Produktion.