Lion’s Share: stellen neue Single „Baptized In Blood“ vor

Baptized In Blood heißt die neue Single von Lion’s Share, die am Freitag veröffentlicht wird. Die schwedische Heavy Metal-Band präsentiert damit einen weiteren neuen Song, der sich dieses Mal als Hommage an Ronnie James Dio versteht. Auch dieser Titel wurde vom Duo Lars Chriss und Nils Patrik Johansson komponiert und von Lars Chriss produziert sowie von Mike Lind gemastert. Das Artwork stammt vom Blekkmark Design Studio.

Hier geht es direkt zum Video Baptized In Blood, welches von Niklas Nieminen (The Man With The Hat) produziert wurde:

https://www.youtube.com/watch?v=85xwYYHoJ4Y

Lion’s Share-Gitarrist Lars Chriss kommentiert: „Als Ronnie James Dio 2010 so traurig verstarb, wurden wir in dem Herbst als Hausband mit Gästen von Amon Amarth, Yngwie Malmsteen’s Rising Force, King Diamond etc. für Sweden Rock’s Ronnie James Dio Tribute angeheuert. Wir probten wochenlang Songs aus seinem großartigen Katalog von Black Sabbath, Dio und Rainbow und ließen uns inspirieren, diesen Song zu schreiben, der später zu Baptized In Blood wurde, als Hommage an unseren Lieblingssänger aller Zeiten. Im November und Dezember 1999 hatten Lion’s Share das Vergnügen, für Dio, Motörhead und Manowar auf der Monsters Of The Millennium-Tour aufzutreten, also kannte ich ihn ziemlich gut und sein Tod hat uns alle sehr hart getroffen.“

Lion’s Share-Sänger Nils Patrik Johansson fügt hinzu: „Natürlich haben wir bei dieser Show einen ziemlich guten Job gemacht, denn ein paar Wochen später rief uns der Bühnenmanager an und fragte, ob wir die Backing-Band für Dio und Black Sabbath-Schlagzeuger Vinny Appice in seiner Drum Clinic in Stockholm sein wollten. Es war sehr cool, mit einer solchen Legende zu spielen und ich erinnere mich, dass Vinny uns Black Sabbath Junior nannte, was natürlich ein riesiges Kompliment war.“

