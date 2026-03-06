Lion’s Share: veröffentlichen Single und Video „Baptized In Blood“

Die schwedischen Heavy-Metal-Veteranen Lion’s Share setzen ihre Comeback-Kampagne fort und veröffentlichen Baptized In Blood, die neue Single aus ihrem lang erwarteten Albums Inferno, das am 27. März 2026 über Metalville erscheint.

Baptized In Blood ist tief im Geist von 1981 verwurzelt und zeigt deutliche Einflüsse aus Black Sabbaths Mob Rules und Ozzy Osbournes Diary Of A Madman Ära – düster, heavy und dramatisch, ohne dabei seinen melodischen Kern zu verlieren. Der Text handelt von den verstörten Träumen eines gequälten Geistes, der von Bösem, Dämonen und der endgültigen Konfrontation zwischen Satan und Gott besessen ist.

Weitere Infos zu Lion’s Share und Inferno auf Time For Metal: