Blutgott: veröffentlicht die neue Single „Der Blutgott Regiert In Diesem Land (Balgeroth Version)“

Die zweite Single zum kommenden Album von Blutgott ist erschienen: Die Schlacht Um Knochenheim. Der Song gehört zum ersten Teil des kommenden Albums Death Of The Bloodking, das im Oktober 2026 veröffentlicht wird. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Blutgott.

Aufgenommen wurde das neue Material vom renommierten Produzenten Dennis Ward, bekannt durch seine Arbeit mit Helloween, Unisonic und Krokus.

Im Zentrum der Geschichte steht der kataklysmische Endkampf zwischen Balgeroth, dem Bloodking von Knochenheim, und Luziferon, dem mächtigsten aller Dämonenherrscher der Hölle. Ein Krieg, dessen Flammen sich über hunderttausende Welten ergießen, von Eden bis zur Welt des Nazareners selbst.

Im Krieg des Balgeroth wird das Imperium der Menschen vernichtet. Asgard fällt, die Götterreiche von Walhalla werden geschändet und in apokalyptischen Schlachten verwüstet. Doch die größte und grausamste Schlacht aller Zeiten entbrennt um Knochenheim – die Festungsmetropole an der größten stabilen Route von der Hölle nach Eden. Knochenheim, ein Monument des Schreckens und Drachenfestung, gilt als unerschütterliches Bollwerk der Blutgötter gegen die ewigen Horden der Verdammnis. Dort treffen die Dämonenhorden des Luziferon auf die Legionen der Trinity Of Blood Gods.

Das Blutgott Metal Universe ist ein außergewöhnliches Konzept, das weit über Musik hinausgeht. Neben Debauchery und Balgeroth bildet Blutgott den Kern dieses düsteren Universums aus brutalem Metal, Monstern und epischer Dark-Fantasy. Seit über 20 Jahren verbindet das Projekt harte Musik mit einer eigenständigen Fantasy-Welt, der World Of Blood Gods.

Mit mehr als 20 Alben und über 40 veröffentlichten CDs ist daraus eine einzigartige Welt entstanden, bevölkert von Vampir-Drachen, Dämonen, Menschen, Elben und Zwergen. Neben der Musik umfasst das Universum auch Miniaturen, ein eigenes Tabletop-Wargame sowie Artbooks.

Das neue Album Death Of The Bloodking bildet den ersten Teil der Trilogie Die Schlacht Um Knochenheim und erscheint am 30. Oktober 2026 als 2CD-Digipack, begleitet von zehn digitalen Singles und Videos.

Festivalauftritte 2026

01.05.2026 – Hell over Halen

12.06.2026 – Godless Mountain Open Air

18.–20.06.2026 – Protzen Open Air

03.–04.07.2026 – Wolfweez Open Air

09.–11.07.2026 – Damned Days Festival

05.09.2026 – Hard Summer Festival

26.09.2026 – Hell over Aschaffenburg

14.11.2026 – Death Metal Fishamend

Blutfest 2026 / 2027 Tour