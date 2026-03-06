Schattenmann – Endgegner

Die deutsche NDH-/Industrial-Metal-Band Schattenmann wurde 2016 in Nürnberg gegründet. Frontmann Frank Herzig (Ex-Stahlmann) formierte die Gruppe mit Musikern aus der deutschen Rock- und Metal-Szene. Schon mit ihrem Debütalbum Licht An (2018) etablierte sich die Band in der Szene der Neuen Deutschen Härte und wurde schnell durch energiegeladene Liveshows bekannt. Mit weiteren Alben wie Epidemie und Chaos entwickelte die Band ihren Stil stetig weiter. Es ist eine Mischung aus Industrial-Elementen, modernen Metal-Riffs und eingängigen Refrains. Das jetzt erscheinende fünfte Album Endgegner markiert eine neue, deutlich härtere Phase ihrer musikalischen Entwicklung.

Mit Endgegner legen Schattenmann ein Album vor, das ihren Sound konsequent in eine härtere, metallischere Richtung weiterentwickelt. Bereits im Vorfeld deuteten Singles wie Kein Kommando, Besser Als Der Rest oder Kamikaze an, dass die Band ihr Klangbild schärft und stärker auf druckvolle Gitarrenriffs und kompromisslose Energie setzt.

Der Titelsong Endgegner fungiert als programmatische Eröffnung: Massive Riffs, treibende Rhythmen und ein markanter Refrain setzen ein klares Statement. Der Song verbindet NDH-typische Grooves mit modernen Metal-Elementen und wirkt dadurch direkter und aggressiver als vieles aus dem bisherigen Katalog der Band.

Im weiteren Verlauf überzeugt das Album vor allem durch seine Vielseitigkeit. Besser Als Der Rest präsentiert sich als energiegeladener Headbanger mit starkem Live-Potenzial, während Kamikaze eine positiv aufgeladene, fast euphorische Metal-Hymne darstellt, die trotz Härte eine eingängige Hook besitzt.

Einen anderen Ton schlägt Schna-na-naps an. In diesem Song verbinden Schattenmann elektronische Elemente mit Metal-Riffs und einer Party-Atmosphäre. Dieser Mix aus Electro-Einflüssen und NDH-Metal zeigt, dass die Band weiterhin experimentiert und ihren Stil nicht auf reine Härte reduziert. Für mich der schwächste Track des Albums, ich bin kein Fan dieser elektronischen Party-Auswüchse.

Textlich bleibt die Band ihrem bekannten Ansatz treu. Es geht um Selbstbehauptung, Freiheit, Energie und den Mut, eigene Wege zu gehen. Diese Themen werden meist direkt und ohne große Umwege vermittelt, was gut zur kompromisslosen musikalischen Ausrichtung passt. Gleichzeitig lebt das Album stark von seinen Refrains. Viele Songs sind so angelegt, dass sie live schnell vom Publikum mitgesungen werden können.

Produktion und Sound wirken insgesamt druckvoll und modern. Die Gitarren stehen klar im Vordergrund, während elektronische Elemente und die Rhythmussektion für zusätzliche Wucht sorgen. Dadurch entsteht ein Album, das sowohl zu Hause als auch live auf der Bühne funktionieren dürfte.

Neben den üblichen digitalen Formaten im Download und Stream ist das Album als CD-Digipak sowie auf Vinyl erschienen. Hier bekommt der Sammler und Fan eine schicke Marbled Steel Vinyl-Edition angeboten. Eine Fan-Box ist scheinbar nicht in Planung, dafür kann man die CD mit einem VIP-Ticket-Upgrade als Bundle bekommen.

