Skindred: veröffentlichen neue Single „Can I Get A“

Die walisischen Ragga-Metal-Legenden Skindred melden sich mit neuer Musik zurück: Mit Can I Get A präsentiert die Band eine weitere Single aus ihrem kommenden Studioalbum You Got This, das am 17. April 2026 über Earache Records erscheinen wird.

Der neue Track zeigt einmal mehr die unverwechselbare Klangsignatur der Band. Ein beschwingtes Electro-Honky-Tonk-Intro führt direkt in einen ansteckenden Pop-Refrain mit hohem Mitsingfaktor, inklusive „Woop-Woop“-Chören. Musikalisch verstecken sich dabei charmante Anspielungen auf die 80er-Jahre: ein Drum-Break im Stil von Phil Collins sowie ein mitreißender Gospel-Background-Chor sorgen für zusätzliche Dynamik.

Doch hinter der energiegeladenen Oberfläche steckt mehr: Can I Get A erzählt eine sehr persönliche Geschichte. Frontmann Benji Webbe verarbeitet darin seine eigene Vergangenheit – geprägt von Armut, familiären Schwierigkeiten und der frühen Erfahrung, als Kind zum Waisen zu werden. Aufgezogen von seinem älteren Bruder, der selbst kaum älter war, lernte Webbe früh, sich durchzuschlagen.

„Es geht um mich als Kind, das seine Freunde mit all den Dingen sieht, die andere Menschen als selbstverständlich betrachten, Dinge, die ich nie hatte“, erklärt Webbe. „Ich war elf Jahre alt und habe mir Sorgen gemacht, was aus meinem Leben werden würde. Viele Kinder aus meiner Gegend gerieten auf die schiefe Bahn. Ich wollte mir einfach dieses Mikrofon schnappen und sehen, wohin es mich bringt.“

Die Botschaft des Songs ist entsprechend klar: Mut machen, an sich glauben und das Leben nicht danach ausrichten, was einem fehlt. Stattdessen geht es darum, Chancen zu ergreifen und seinen eigenen Weg zu gehen. Begleitet wird der Song von einem augenzwinkernden Musikvideo, in dem die Band gemeinsam mit Tänzerinnen und Tänzern vor farbenfrohen, wirbelnden Grafiken performt.

Mit You Got This legen Skindred ihr mittlerweile neuntes Studioalbum vor, ein kompromissloses „All-Killer-No-Filler“-Werk, das alles vereint, was Fans an der Band lieben: harte, treibende Riffs, eingängige Hooks sowie die unverkennbare Mischung aus Metal, Reggae, Soundclash-Elementen und Dancehall-Grooves.

Die Produktion übernahm der Grammy-prämierte Produzent Jay Ruston, der bereits mit Größen wie Corey Taylor von Slipknot oder Mike Patton von Mr. Bungle zusammenarbeitete und auch Songwriting-Verbindungen zu Hit-Komponist Desmond Child vorweisen kann.

Das Album folgt auf den großen Erfolg des 2023 erschienenen Albums Smile, das direkt auf Platz 2 der britischen Albumcharts einstieg und der Band unter anderem den MOBO Awards-Preis als „Best Alternative Music Act“ sowie den Titel „Best UK Act“ bei den Heavy Music Awards einbrachte.

Zur Veröffentlichung von You Got This werden Skindred mehrere exklusive Clubshows spielen. Darüber hinaus ist die Band im Sommer auf zahlreichen Festivals zu erleben, darunter das Nova Rock Festival, das Metal Frenzy Open Air, das Southside Festival, das Hurricane Festival sowie das Tuska Festival.

Als eine der energetischsten Live-Bands der Szene haben Skindred zuletzt ihr bislang größtes Headline-Konzert in der OVO Arena Wembley gespielt und weltweit Festivals und Hallen zum Kochen gebracht.