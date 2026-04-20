Burning Q Festival 2026: gibt die Tagesaufteilung bekannt

Das Burning Q Festival 2026 geht in die heiße Phase: Ab sofort sind Tagestickets über die offizielle Website erhältlich. Parallel dazu haben die Veranstalter die vollständige Tagesaufteilung veröffentlicht – perfekte Voraussetzungen also, um den Festivalbesuch im Detail zu planen.

Doch Fans sollten sich beeilen: Aufgrund des starken Vorverkaufs ist das Ticketkontingent in diesem Jahr deutlich begrenzt. Wer noch mit dem Gedanken spielt, dabei zu sein, sollte nicht zu lange zögern – jetzt ist der richtige Moment.

Am 23.07. und 25.07.2026 wird Freißenbüttel erneut zur Austragungsstätte für Metal-Fans, die sich auf eine explosive Mischung aus verschiedenen Genres freuen können. Sichert euch frühzeitig Tickets, die Auflage 2025 war bereits Wochen vor dem Open Air ausverkauft und auch für 2026 läuft der Vorverkauf für den Veranstalter sehr gut. Es sind bereits mehr als 80% der Burning Q Tickets verkauft.

Ab 2026 benötigt ihr ein Fahrzeugticket für 5€, um in diesem übernachten zu können. Der Preis ist pro Fahrzeug, unabhängig von der Personenzahl. Das Tickets erhaltet ihr im Onlineshop, können aber auch vor Ort gekauft werden.

Tickets gibt es hier: https://www.burningq.de/tickets

Ihr erhaltet die Hardtickets im Onlineshop und auch bei den langjährigen VVK-Partnern in Osterholz-Scharmbeck und Bremen: Hot Shot Records, Musicland OHZ und Vereinsheim Freißenbüttel.