Verlosung: 5 x 2 Tickets für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede

Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller verlosen 5 x 2 Tickets (Jeweils Markt + Musikarena) für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede. Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr direkt HIER!
Datum: 16.05.2026
Ort: Rastede
Bands: Subway To Sally, Knasterbart, Feuerschwanz, Haggefugg
Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller
Am Samstag ist auf den anderen Bühnen im Marktbereich auch noch folgendes los: Heavysaurus, Kupfergold, Saor Patrol, Habenichtse, Katerfahrt und Harmony Glen. Der Ablaufplan ist hier zu finden: https://www.spectaculum.de/termine/rastede/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 02.05.2026!
Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller wünschen allen Teilnehmern viel Glück!