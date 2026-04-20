Verlosung: 5 x 2 Tickets für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede

Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller verlosen 5 x 2 Tickets (Jeweils Markt + Musikarena) für das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) am 16.05.2026 in Rastede. Alle Informationen zur Veranstaltung findet ihr direkt HIER!

Event: Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS)

Datum: 16.05.2026

Ort: Rastede

Bands: Subway To Sally, Knasterbart, Feuerschwanz, Haggefugg

Veranstalter: Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller

Am Samstag ist auf den anderen Bühnen im Marktbereich auch noch folgendes los: Heavysaurus, Kupfergold, Saor Patrol, Habenichtse, Katerfahrt und Harmony Glen. Der Ablaufplan ist hier zu finden: https://www.spectaculum.de/termine/rastede/

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 02.05.2026!

Time For Metal und Mittelalterliche Phantasie Veranstaltungen Gisbert Hiller wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Saturday 2nd of May 2026 12:00:00 AM