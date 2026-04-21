Skindred: veröffentlichen neues Musikvideo zu „My People“

Die walisischen Ragga-Metal-Legenden Skindred haben heute ihr brandneues Album You Got This veröffentlicht. Ihr neuntes Album ist ein kompromissloses Werk ohne Ausfälle und vereint alles, was Fans an der Band lieben – knallharte Brecher, extrem eingängige Hooks, ohrwurmträchtige Soundclash-Elemente und Dancehall-Vibes, die weltweit Konzerthallen zum Beben bringen werden.
All diese Elemente finden sich auch im kraftvollen neuen Track My People, dessen Video passend zur Veröffentlichung Premiere feiert. Schaut euch das Video hier an:
Die Produktion des Albums übernahm der Grammy-prämierte Jay Ruston. Es zeigt das Trio aus Newport – ergänzt durch Gitarrist Mikey Demus und Schlagzeuger Arya Goggin – auf einer spannenden Reise nach dem Mainstream-Durchbruch mit dem von der Kritik gefeierten Album Smile aus dem Jahr 2023. Dieses stieg direkt auf Platz 2 der offiziellen UK-Albumcharts ein, und Skindred wurden anschließend bei den MOBO Awards als „Best Alternative Music Act“ ausgezeichnet sowie bei den Heavy Music Awards als „Best UK Act“ geehrt.
Seit Langem als eine der besten Livebands der Welt gefeiert, spielten sie ihre bislang größte Headline-Show in der Wembley Arena und tourten rund um den Globus, begeisterten auf Festivals und bei Headline-Konzerten und gewannen dabei Zehntausende neue Fans. Diese neuen Anhänger werden sich gemeinsam mit Skindreds langjähriger, leidenschaftlicher Fanbase auf jede Note und jede Zeile von You Got This stürzen.
UK Album Release Shows:
Fri 17th April (1pm) – Truck, Oxford (acoustic show)
Fri 17th April (6.30pm) – O2 Academy, Oxford (Sold Out)
Sat 18th April (4pm) – Raven Records, Camden, London (store takeover)
Sun 19th April (4pm) – Empire Records, St Albans (acoustic show) (Sold Out)
Mon 20th April (5pm) – Jacaranda Baltic, Liverpool (acoustic show)
Mon 20th April (7pm) – Jacaranda Baltic, Liverpool (acoustic show) (Sold Out)
Tues 21st April (1pm) – Applestump Records, Nantwich (acoustic show) (Sold Out)
Tues 21st April (7pm) – Electric, Bristol
Weds 22nd April (7pm) – Foundry, Sheffield (Sold Out)
Thurs 23rd April (1pm) – Vinyl Tap Records, Huddersfield (acoustic show)
Thurs 23rd April (7pm) – Beckett SU, Leeds
Sommer Festivals:
12th June Nova Rock , Nicklesdorf, Austria
13th June Metal Frenzy Open Air, Gardelegen, Germany
19th June Southside Festival, Neuhausen Ob Eck, Germany
21st June Hurricane Festival, Scheeßel , Germany
26th June Tuska Festival, Helsinki, Finland
27th June Cardiff Castle, Cardiff, UK
28th June Mighty Sounds Festival Tábor, Czechia
25th July Hills Of Rock Festival, Plovdiv, Bulgaria
31st July Green Juice Festival, Bonn, Germany
12th-15th August Summer Breeze Open Air, Dinkelsbühl, Germany
Sommer UK Festivals:
June 27th – Cardiff – Blackbird Festival
August 1st – Manchester – Radar Festival
August 16th – Winchester – Boomtown Festival
August 21st – Ottery St Mary (Devon) – Beautiful Days Festival
You Got This – UK Headline Tour:
24th October: Nottingham – Rock City
30th October: Birmingham – O2 Academy
31st October: London – Alexandra Palace
6th November: Dublin – 3Olympia
7th November: Belfast – Telegraph Building
13th November: Glasgow – Barrowlands