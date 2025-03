Graspop Metal Meeting 2025: die finalen Bands für das #GMM25 stehen fest

Die finale Runde von 16 Namen vervollständigt nun das Line-Up für das #GMM25! Die polnischen Blackened Death Metal Ikonen Behemoth werden am Freitag, den 20. Juni, die Nordbühne mit einem exklusiven Festivalauftritt für die Benelux-Region abschließen. Außerdem dürfen wir die Briten von Bullet For My Valentine, unseren eigenen Post-Metal Stolz Brutus und die genreübergreifende Pop-Metal-Prinzessin Poppy zur 28. Ausgabe des Graspop Metal Meeting willkommen heißen!

Folgende Bands komplettieren das Line-Up für #GMM25: Aviva, Behemoth, Bloodhunter, Brutus, Bullet For My Valentine, Dirty Honey, Grandson, Poppy, Power Trip, Self Deception, Skindred, Smash Into Pieces, Soulfly, Unprocessed, Vandenberg und Yellowcard

Leider müssen Bad Wolves, Flogging Molly und Tremonti ihren Auftritt beim diesjährigen Festival absagen.

Hier geht’s zum vollständigen Line-Up.

Du hast noch keine Tickets für #GMM25? Dann bestelle sie jetzt über Ticketmaster.be. Alle Tickets für Donnerstag, den 19. Juni, Samstag, den 21. Juni und alle VIP-Tickets sind ausverkauft! Tickets verpasst? Dann trag dich auf unsere Warteliste ein!

Metal Park, Devil’s Lake und Metal Town sind bis auf den letzten Platz gefüllt und der Campingplatz Inferno ist fast ausgebucht – 90 % der Unterkünfte sind bereits gebucht! Keine Lust, tonnenweise Campingausrüstung nach Dessel zu schleppen? Dann buche jetzt dein bereits aufgebautes FestiTent auf dem Campingplatz Boneyard.

Das Graspop Metal Meeting steht vor der Tür: Vier Tage, fünf Bühnen. Atemberaubende Headliner, aufstrebende Talente, wütende Blast Beats und tobende Mosh Pits. Zum 28. Mal versammelt sich die Crème de la Crème der internationalen Hard Rock- und Metal-Szene in Dessel. Auch in diesem Jahr wird Dessel bis in die Grundfesten erschüttert. Die diesjährige Ausgabe des größten und vielseitigsten Hard Rock- und Metal-Festivals der Benelux-Region findet vom 19. bis 22. Juni statt. GMM 2025: Das Metal-Highlight des Jahres für jeden Metalhead!

Stay tuned.

GMM