Keep It True XXV 2025: Violent Force kommen, das Geheimnis um die Secret Band ist enthüllt

Seit der Ankündigung der Jubiläumssause in Lauda-Königshofen im April 2024 befand sich im Billing eine Secret Band. Heute hat Veranstalter Oliver Weinsheimer die geheime Schatztruhe geöffnet. Hier das Statement:

„Hallo Freunde

Es ist an der Zeit, unsere mysteriöse Geheimband für das Keep It True Festival XXV im April zu enthüllen. Der Hauptgrund, den Auftritt überhaupt geheim zu halten, war einfach, dass wir uns nicht in ihre Show am vergangenen Wochenende einmischen wollten, die ein riesiger Erfolg war.

Wir freuen uns unendlich bekannt zu geben, dass Violent Force unsere Secret Band sind und in ein paar Wochen eine ihrer seltenen Shows spielen werden. Wir hoffen, dass Ihr euch genauso freut wie wir. Ich kann es kaum erwarten!“

Das Festival Ende April 2025 ist seit langem ausverkauft. Es gibt aber noch einige Tickets für das Keep It True Rising V Festival Anfang Oktober 2025 in der Posthalle, Würzburg.

Tickets gibt es hier:

https://keep-it-true.de/tickets/

https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323681

https://posthalle.reservix.de/p/reservix/event/2323620