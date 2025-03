Bastard Club: der Club in Osnabrück muss am 01.05.2025 für immer seine Türen schließen

Die Underground- und Metal-Szene in Osnabrück muss einen herben Verlust verkraften: Der legendäre Bastard Club wird am 01.05.2025 endgültig schließen. Diese Nachricht trifft nicht nur lokale Musikfans ins Herz, sondern auch Bands und Besucher weit über die Stadtgrenzen hinaus. Seit Jahren war der Club eine Bastion für harte Klänge, subkulturelle Events und unvergessliche Nächte – ein Ort, an dem die Leidenschaft für Musik und Gemeinschaft lebte.

Trotz jahrelanger Bemühungen, verschärfte Brandschutzauflagen zu erfüllen, sind die finanziellen Hürden für den Erhalt des Clubs nun unüberwindbar. Rund 200.000 Euro wären nötig gewesen, um die geforderten Umbauten umzusetzen – eine Summe, die weder durch Eigenmittel noch durch Fördergelder gestemmt werden konnte. Nun bleibt der Szene nur noch ein letzter Aufschub bis Ende April, um sich mit einem würdigen Abschied von diesem einzigartigen Ort zu verabschieden.

Das Statement des Betreibers:

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde des Bastard Clubs,

heute müssen wir euch eine Nachricht überbringen, die uns allen schwer auf dem Herzen liegt:

Der Bastard Club wird am 01.05.2025 für immer seine Türen schließen. Wir wissen, dass diese Nachricht viele von euch genauso trifft wie uns. Der Bastard Club war nie nur ein Veranstaltungsort – er war ein Zuhause für Musik, Kultur, Freundschaften und unzählige unvergessliche Nächte.

Seit der ersten Brandschutzprüfung im April 2023 haben wir gekämpft. Gemeinsam mit Ingenieuren, Handwerkern, ehrenamtlichen Helfern und dem Vorstand haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten versucht, die geforderten Maßnahmen umzusetzen. Trotz all unserer Mühen und finanziellen Investitionen kamen bei der zweiten Begehung im Februar 2025 neue Auflagen hinzu. Die erforderlichen Umbaukosten in Höhe von ca. € 200.000 sind schlicht nicht mehr zu stemmen. Fördergelder wurden leider abgelehnt. Schweren Herzens bleibt uns daher keine andere Wahl, als den Club zu schließen.

Es ist uns gelungen, bei der Stadt Osnabrück einen Aufschub der Schließung bis zum 1. Mai 2025 auszuhandeln. So können wir gemeinsam einen würdigen Abschied feiern, statt von heute auf morgen die Lichter auszuschalten. Was danach mit dem Verein passiert und ob es einen Neuanfang an einem anderen Ort geben kann, werden wir in Kürze mit euch in der Mitgliederversammlung besprechen.

Es schmerzt uns sehr, diesen Ort zu verlieren – einen Ort, an dem Subkultur gelebt wurde, an dem kreative Köpfe zusammenkamen und Erinnerungen für die Ewigkeit entstanden sind. Doch das, was diesen Club besonders gemacht hat, wart IHR mit eurem Herzblut, eurer Leidenschaft und eurer Unterstützung!

Deshalb bitten wir euch: Lasst uns bis zum 30. April noch einmal ALLES geben! Besucht uns, feiert mit uns und verabschiedet diesen einzigartigen Ort gebührend. Jede einzelne Show, jeder Abend zählt!

DANKE FÜR ALLES!!!

Herzliche Grüße

Euer Vorstand (HC-Family e.V. im Bastard Club OS)