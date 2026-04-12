Yellowcard: legen ihren Hit „Bedroom Posters“ in einer alternativen Version zusammen mit dem globalen YouTube-Phänomen Blippi neu auf

Yellowcard haben sich mit dem globalen Kinderbildungs-Phänomen Blippi zusammengetan, um einem ihrer mitreißendsten Hits mit einer brandneuen Duett-Version neues Leben einzuhauchen: Bedroom Posters (feat. Blippi) erschien am Freitag via Better Noise Music. Es ist der zweite gemeinsame Track von Yellowcard und Blippi nach Go Go Go und die dritte Aufnahme von Bedroom Posters.

Diese Neuauflage des Songs bewahrt die Energie des Originals, doch Blippi bringt seine ganz eigene Magie mit ein. Er hat den Song mit einer frischen und familienfreundlichen Note versehen, indem er Textzeilen wie „Tear down my bedroom posters“ in „Look at my bedroom posters“ umgewandelt hat und gemeinsam mit der Band in einem neuen Refrain von „Airplanes and rollercoasters“ abhebt. Gemeinsam setzen sie auch voller Begeisterung das „Year Of Vehicles“ fort und die Zelebrierung der Fahrzeuge, die Kinder am meisten lieben – von Rennwagen und Monstertrucks bis hin zu Baggern und allem, was dazwischen liegt.

Es ist DIE ultimative Pop Punk Hymne für Kids UND Mum & Dad!

Über den Track sagt Yellowcards Ryan Key: „My favorite part about this process was handing over an instrumental version of Bedroom Poster to the Blippi team and letting them completely re-write the lyrics. I had the idea that this feature could be perfect because of the concept of posters on kids‘ walls. I think they nailed it and this is hopefully going to inspire a generation of new little rockers!”

Bezüglich des begleitenden Videos ergänzt er: „It was so fun to make. I think it pushed us all out of our comfort zones a little, and at this stage of our career, that usually leads to an amazing outcome. For me, as a first-time dad of a 2-year-old who is already showing signs of being very musical, I think this is going to be a really special way for him to connect with my music and see me doing what I love. I hope that energy is what other parents find when they are watching and listening to this with their kids.“

Blippi sagt: „Music is one of my favorite ways to play and collaborate, so teaming up with my friends in Yellowcard was a blast! We turned Bedroom Posters into a version that kids and families can sing, dance, and laugh along with. I can’t wait for everyone to hear it!“

Wie bereits erwähnt, folgt Bedroom Posters dem Feature von Yellowcard auf Blippis Go Go Go auf heißen Fersen. Die Collab weckte die Aufmerksamkeit von Billboard, welche dem Track zuschrieben: „introduces pop-punk to a new generation just in time for Yellowcard’s comeback.“

Yellowcards Bedroom Posters hat sich mit Millionen von Streams und Aufrufen still und leise zu einem Dauerbrenner entwickelt und ist zudem die aktuelle Radio-Single mit Good Charlotte; welche Platz #5 der Alternative-Radio-Charts in den USA erreichte. In Deutschland kletterte die Originalversion des Songs bereits auf Platz #3 der Rock Radio Charts. Neben Rezensionen im Alternative Press Magazine, Rock Sound und anderen lobte Consequence, wie „the song finds Yellowcard singer Ryan Key trading vocals with Good Charlotte’s Joel Madden,“, während der Rolling Stone es am treffendsten formulierte: „It’s the collaboration made in pop-punk dreams.“

Über Blippi:

Blippi ist eine energiegeladene Figur, die für ihr charakteristisches blau-orangefarbenes Outfit und ihre unterhaltsamen und lehrreichen Videos bekannt ist. Als eine der weltweit beliebtesten Live-Action-Marken für Vorschulkinder verwandelt Blippi die Welt in einen Spielplatz. Die Marke fördert das frühkindliche Lernen durch Neugier, Spaß und Abenteuer in der realen Welt. In den letzten zehn Jahren hat sich die Marke Blippi von einem einzelnen YouTube-Creator zu einer weltweiten Sensation mit mehr als 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt und durchschnittlich über einer Milliarde YouTube-Aufrufen pro Monat entwickelt. Seit der Übernahme durch Moonbug Entertainment im Jahr 2020 ist das Franchise rasant gewachsen und hat sich durch Live-Action-Events, Konsumgüter, Musik und mehr zu einem globalen Franchise entwickelt. Blippi ist weltweit in mehr als 20 Sprachen verfügbar, darunter auch in der amerikanischen Gebärdensprache (ASL), und wird auf über 65 Vertriebsplattformen angeboten.

Über Yellowcard:

Yellowcard meinten es eigentlich ernst, als sie sich verabschiedeten. Die Lichter erloschen für eine der beliebtesten Pop-Punk- und Alternative-Rock-Bands der 2000er Jahre – bewusst und aufrichtig. Mit einer Abschiedstournee setzten Yellowcard den finalen Schlusspunkt und verabschiedeten sich auf die „richtige“ Art und Weise: würdevoll, dankbar und endgültig. Doch die Geschichte war noch nicht zu Ende. Aus einer Erfolgswelle, in deren Rahmen die weltweite Ocean Avenue-Tour zum 20-jährigen Jubiläum in Forbes präsentierte, und einer Versöhnung, die alle vier Mitglieder mit ihrem Vermächtnis und untereinander in Frieden brachte, schufen Yellowcard vergangenes Jahr letztendlich das ambitionierteste und emotional bewegendste Album ihrer Karriere. Better Days, das erste Album der Band seit fast einem Jahrzehnt, wurde von Travis Barker von Blink-182 produziert, der auch bei jedem Track am Schlagzeug saß. Als ihre erste Veröffentlichung beim Powerhouse-Label Better Noise Music ist Better Days Yellowcards Bekenntnis, dass Heilung ein Prozess ist, Wachstum nicht linear verläuft und sich manchmal das beste Kapitel erst nach dem vermeintlichen Ende auftut. Dies ist nicht nur eine Rückkehr. Es ist eine Abrechnung. Und dieses Mal sind Yellowcard bereit.

Yellowcard sind:

William Ryan Key – Gesang/Gitarre

Sean Mackin – Geige

Ryan Mendez – Gitarre

Josh Portman – Bass