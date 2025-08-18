Yellowcard: veröffentlichen neue Single „Bedroom Posters“ vom mit Spannung erwarteten neuen Album „Better Days“, das am 10.10. über Better Noise Music erscheint

Yellowcard haben am 15. August ihre vierte Single Bedroom Posters aus dem mit Spannung erwarteten Album Better Days veröffentlicht. Better Days ist das erste vollständige Studioalbum der Band seit fast einem Jahrzehnt und wird am 10. Oktober erhältlich sein.

Das Lyric-Video zu Bedroom Posters kann hier angesehen werden:

Die neue Single richtet sich an alle, die Erinnerungen an ihre Heimatstadt hegen. Der Leadsänger Ryan Key sagt: „Have you ever come back to visit your hometown and felt crushed by all the memories that led up to the day you left? Have you ever felt like settling down somewhere meant giving up your dream? If so Bedroom Posters is for you.“

„I started the record as one version of myself and came out the other side changed“, sagt Frontmann Ryan Key, der Barker einen erheblichen Einfluss auf seine persönlichen und kreativen Durchbrüche im Studio zuschreibt. „I went in knowing I needed help. I came out of it writing songs like I was 19 again.“

Einst allgegenwärtig auf MTV und in den Billboard Hot 100, klingen die Veteranen der Vans Warped Tour, 2025 vollständig aufgeladen und revitalisiert mit einer Co-Headlining-Tour, der Maxium Fun Tour mit A Day to Remember, die am 5. September beginnt und bis zum 22. November dauert, mit Stopps sowohl bei der Warped Tour als auch beim When We Were Young Festival. Ein vollständiger Tourplan folgt.

