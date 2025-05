Yellowcard: kündigen heiß erwartetes neues Album “Better Days” für den 10.10.2025 an

Yellowcard feiern die Ankündigung ihres neuen Albums Better Days mit der Veröffentlichung der Leadsingle und gleichnamigen Titeltracks, sowie des zusätzlichen Albumtracks Honestly I. Better Days ist das erste vollwertige Studioalbum der Band seit fast einem Jahrzehnt und erscheint am 10. Oktober via Better Noise Music. Das heiß erwartete Album wurde von Travis Barker produziert, der ebenfalls die Drums für jeden Song eingespielt hat.

Die neue Single Better Days ist eine schonungslose Reflexion über Dankbarkeit, Vergebung, Perspektive und Sinnhaftigkeit. Einst allgegenwärtig auf MTV und den Charts, melden sich die Vans Warped Tour-Veteranen – deren erste zwei Alben mit Doppel-Platin- bzw. weiteren Gold Singles ausgezeichnet wurden – 2025 voller Energie und neuem Lebensgeist zurück. William Ryan Key (Gesang/Gitarre), Sean Mackin (Violine), Ryan Mendez (Gitarre) und Josh Portman (Bass) klingen stärker als je zuvor. Das Musikvideo zu Better Days zeigt die Band in der Rolle ikonischer Filmfiguren der 80er-Jahre, die in einer nostalgischen Videothek auftreten. Regie führte Jordan Phoenix. Das Video ist ein lebendiges Abbild der positiven Energie, mit der Yellowcard dieses neue Kapitel ihrer Karriere gestalten wollen.

Ryan Key kommentiert: „In dieser Phase unserer Karriere dreht sich alles um Glück. Das war das unterhaltsamste Video, das wir in 20 Jahren gemacht haben – und wir hoffen, dass alle beim Anschauen ein Lächeln auf dem Gesicht haben.“

Für die Band stand fest: Ein neues Album sollte nur entstehen, wenn es das stärkste ihrer Karriere wird. Sie weigerten sich, den Prozess zu überstürzen und erlaubten sich erstmals, Unterstützung von außen anzunehmen. Gitarrist Ryan Mendez holte seinen langjährigen Freund Nick Long in die Songwriting-Sessions, über den schließlich auch Travis Barker zum Projekt fand. Barker übernahm nicht nur die Produktion, sondern spielte auch das Schlagzeug auf allen Tracks ein.

„Ich habe dieses Album als eine Version meiner selbst begonnen und bin als ein anderer Mensch daraus hervorgegangen“, sagt Frontmann Ryan Key, der Travis Barker maßgeblichen Einfluss auf seine persönlichen und kreativen Durchbrüche im Studio zuschreibt. „Ich wusste, dass ich Hilfe brauche – und kam aus dem Prozess, als würde ich wieder Songs schreiben wie mit 19.“

Yellowcard wurden 1997 in Jacksonville, Florida gegründet und avancierten in den 2000er-Jahren zu einer der prägendsten Bands der Alternative-Rock-Szene. Mit ihrem energiegeladenen Pop-Punk-Sound und dem unverkennbaren Einsatz einer Violine schufen sie einen eigenen Stil. Ihr Durchbruch gelang 2003 mit dem Album Ocean Avenue, das Platinstatus erreichte – der gleichnamige Titeltrack wurde inzwischen sogar mit Doppel-Platin ausgezeichnet. Mit über 4 Millionen verkauften Alben weltweit und über einer Milliarde Streams ist die Band heute mehr als bereit für ein neues Kapitel. Nach ihrer Auflösung im Jahr 2017 fanden sie 2022 schließlich wieder zueinander – und starteten in eine neue kreative Ära, begleitet von globalem Touring.

Better Days Tracklist:

1. Better Days

2. Take What You Want

3. Love Letters Lost (Feat. Matt Skiba Of Alkaline Trio)

4. Honestly I

5. You Broke Me Too (Feat. Avril Lavigne)

6. City Of Angels

7. Bedroom Posters

8. Skin Scraped

9. Barely Alive

10. Big Blue Eyes

EU Tour Dates 2025:

19.06.2025 (BE) Dessel, Graspop

20.06.2025 (DE) Neuhausen Ob Eck, Southside Festival

21.06.2025 (DE) Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

22.06.2025 (DE) Scheessel, Hurricane Festival

24.06.2025 (DE) Berlin, Huxley’s

27.06.2025 (NL) Ysselsteyn, Jera On Air

28.06.2025 (DE) Münster, Vainstream