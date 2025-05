New World Depression: unterschreiben Vertrag bei Testimony Records

Testimony Records gibt mit Stolz bekannt, dass die deutschen Old-School-Death-Metal-Maniacs New World Depression einen Vertrag mit dem Label unterzeichnet haben. Wir heißen die Band aus Emsdetten, Deutschland, herzlich in unserem tödlichen Roster willkommen! New World Depression werden ihr siebtes Studioalbum über Testimony Records veröffentlichen.

New World Depression äußern sich dazu: „Our next album will be released under the banner of Testimony Records!“, schreibt Gitarrist Julian Schulz im Namen der Band. „We’ve been fans of the label and we have noted their dedication to the scene for many years. We’re excited to have Testimony Records by our side as we continue to shake the death metal world. Stay tuned for 20 more years of uncompromising Old School Death Metal!“

Testimony Records erklärt: „We are thrilled to announce the signing of New World Depression,“ schwärmt Labelmanager Thomas Strater. „These veterans are despite all their experience one of the driving forces to reinvigorate the Old School Death Metal scene. If you don’t feel the urge to headbang to their music, you’re probably already dead. Aggressive vocals blend with an uncompromising death metal sound that comes with a groove and manages to transfer the virtues of the Great Old Ones into the present.“

Die Band hat bereits mehrere Festivalauftritte für 2025 angekündigt.

New World Depression – Live-Termine:

31 May 2025 Solingen (DE) Cobra, Doomed to Death Festival

20 JUN 2025 Słupsk (DE) Motor Rock Pub

21 JUN 2025 Chojnice (PL) Chojnickie Centrum Kultury, InterTony Festival

12 JUL 2025 Schwerin (DE) Club Zenit +Benediction

12 JUL 2025 Saarbrücken (DE) Garage +Benediction

20 SEP 2025 Villingen (DE) Klosterhof, Black Forest Fest VIII

New World Depression wurden im Jahr 2005 im historischen Münsterland gegründet, nördlich des bekannteren Ruhrgebiets, mit der einst mächtigen Bischofsstadt und mittelalterlichen Stadt Münster im Zentrum. Die Deutschen starteten mit einem eher Death’n’rRoll-Sound auf ihrer Debüt-EP The Last Step Of Evolution (2005), die als erstes öffentliches Lebenszeichen diente, gefolgt vom Full-Length Album Unseal Pandora’s Curse (2008).

Während ihrer frühen Entwicklung begannen New World Depression allmählich, sich in Richtung Old School Death Metal zu bewegen, inspiriert von Bands wie Asphyx, Bolt Thrower und Obituary. Fasziniert von dem groove-orientierten, drückenden Stil der Neunziger, der rohe Intensität mit markanten Melodien kombinierte, fanden die Münsterländer ihre wahre Berufung und Leidenschaft.

New World Depression entschieden sich bewusst, innerhalb der Underground-DIY-Kreise zu bleiben und veröffentlichten sechs Alben sowie zwei EPs über Kanäle der hartgesottenen Death-Metal-Szene. Trotz dieser Konstellation wurde die Band regelmäßig eingeladen, auf Festivals und als Support bei Shows in ganz Europa aufzutreten. Im Laufe der Jahre teilten sie sich die Bühnen mit führenden Acts der Szene wie Asphyx, Lik, Sinister, Tankard, Uada und Vader unter vielen anderen.

Mit dem Album Decent aus dem Jahr 2020 beschloss New World Depression, ihre Ansprüche zu erhöhen und wählte eine professionelle Produktion sowie ein Label. Dieser Schritt wurde mit hervorragenden Kritiken und mehr Auftritten belohnt, was dazu führte, dass die Band diesen Weg mit ihrem nächsten Full-Length Album Interment Of Sins (2023) fortsetzte, das auf allen Ebenen mit noch mehr Erfolg belohnt wurde.

Anfang 2025 kehrten New World Depression ins renommierte Soundloge Studio in Ostfriesland zurück, um ihr siebtes Album unter der Leitung von Jörg Uken aufzunehmen, das von ihrem neuen Label Testimony Records veröffentlicht wird.

New World Depression sind:

Sascha „Hütte“ Twardon – Gesang

Julian Schulz – Gitarre

Ritchie Bellis – Gitarre

Stefan „Sig“ Plüth – Schlagzeug

Sascha Müller – Bass

New World Depression online:

www.facebook.com/newworlddepression

www.instagram.com/newworlddepressionband