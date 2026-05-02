Rotten Soil: Album „I Worship Death“ ist eine kompromisslose Hommage an den klassischen schwedischen Death Metal – dreckig, aggressiv und kompromisslos

Aus den Tiefen des Trierer Untergrunds entfesseln Rotten Soil eine brutale Hommage an die glorreichen Tage des Death Metal – dreckig, wütend und ganz im Geiste der schwedischen Szene der frühen 90er Jahre geschmiedet. Seit ihrer Gründung 2020 verfolgt die Band eine unerbittliche Mission: keine Trends, keine Kompromisse – nur pure, sägende Brutalität. Die Band besteht aus und bildet eine Einheit, die sowohl im Studio rohe Intensität als auch auf der Bühne vernichtende Power liefert.

Die Band kommentiert I Worship Death wie folgt: „I Worship Death delivers a sound that hits like a sledgehammer – classic in spirit, lethal in execution. No gimmicks. No mercy. No escape. Rotten Soil is death metal—pure and uncompromising“.

Hier könnt ihr das Video zur Single Purgatory ansehen:

2022 veröffentlichte die deutsche Band ihr von Hörern und Medien gleichermaßen gefeiertes Debütalbum From Beyond The Grave. Ende Februar kehrten Rotten Soil mit ihrem neuen Studioalbum I Worship Death zurück – einem elf Tracks umfassenden Angriff aus unerbittlichen Riffs, donnerndem Schlagzeug und giftigem Gesang. Das von der Band selbst geschriebene und aufgenommene Album verkörpert kompromisslosen Death Metal im Kern und enthält unter anderem ein vernichtendes Dismember-Cover von Casket Garden.

I Worship Death – Trackliste:

Eulogy The Reapers Crown Graveyard Rat Purgatory Pain I Worship Death Die For Me The Soul Collector Burial Ground Mortis Aeternum Casket Garden

Die Musik für das neue Album wurde von Fredrik Nordström im legendären Studio Fredman (At The Gates, Dimmu Borgir, In Flames) in Schweden gemischt und gemastert. Das Bandlogo stammt von Christophe Szpajdel (Emperor, Moonspell, Graveland (PL)), das markante Cover-Artwork von Adrián Ribes. Das Album erschien am 27. Februar 2026 Digital Album, als CD und als limitierte Vinyl-Edition.

Rotten Soil sind:

Kring – Gesang (Schlagzeug auf dem Album)

Svenom – Gitarre

S.K. – Bass

Sepp – Schlagzeug

Rotten Soil online:

https://www.facebook.com/rottensoildeathmetal/

https://www.instagram.com/rottensoil_deathmetal/