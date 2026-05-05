Magefa: präsentieren das Video zum brandneuen Titeltrack „Legion“ aus ihrem kommenden Album

Der Titeltrack Legion ist am 1. Mai erschienen und fungiert als Puls des Albums. Aufgebaut um das rhythmische, hypnotische Mantra „Load-Aim-Fire“, fängt er die klaustrophobische Realität eines Soldaten ein, der in einem Kreislauf blinder Pflichterfüllung gefangen ist. Musikalisch bleibt die Band ihren kompromisslosen Wurzeln treu und liefert die zermalmenden Grooves der alten Schule, während sie gleichzeitig eine moderne High-Fidelity-Kante beibehält.

Magefa ist eine kompromisslose Death-Metal-Macht aus Frankfurt, aktiv seit 2014. Der Name – hebräisch für „Seuche“ – beschreibt ihren Sound perfekt: roh, aggressiv und unüberhörbar. Magefa verbinden Old-School-Brutalität im Stil von Bolt Thrower, Carcass und Cannibal Corpse mit moderner Präzision und zerstörerischem Groove. Textlich beschäftigt sich die Band mit Themen wie Krieg, Verfall und menschlicher Pathologie – die Grundpfeiler ihres düsteren Klangbildes. Mit einer wachsenden internationalen Fangemeinde beweisen Magefa, dass echter Death Metal funktioniert – kompromisslos im Studio, gnadenlos auf der Bühne. 2025 teilten sie sich mit großem Erfolg die Bühne mit den legendären Obituary in Frankfurt. Magefa: Ein Jahrzehnt der „Plage“ führt zur „Legion“

Nachdem sie zehn Jahre lang ihre klangliche „Plage“ vom industriellen Herzen Frankfurts aus verbreitet haben, kehren Magefa mit Legion, ihrem bisher ambitioniertesten Schlag, zurück. Rund um das Momentum ihres gewaltigen Supports für die legendären Obituary im Jahr 2025, hat die Band ihren Sound zu einer tödlichen, mechanischen Waffe geschärft. Legion ist nicht nur ein Album; es ist ein karrierebestimmendes Statement. Magefa haben die stärksten Elemente ihrer jüngeren Geschichte aufgegriffen – indem sie Hit-Singles wie Back To The Front, Pathology Calls und Rotting Away neu aufgenommen und gemastert haben – und diese zusammen mit brandneuem Material zu einer zusammenhängenden, verheerenden Erzählung über Krieg und menschlichen Verfall geschmiedet

Das neue Album Legion erscheint am 05.06.2026 über Metalrecords/Cudgel.

Verfügbare Formate:

Digital

Limitierte Auflage: Transparente LP „Fire“ auf orangefarbenem Vinyl (12 Zoll, 180 g)

Limitierte CD-Auflage mit 8-seitigem Booklet

Magefa – Live 2026

Taunus Metal Festival – Oberursel

Flesh, Bones and Blast Beats II – Official Album Release Party – Elfer Club, Frankfurt

Mahlstrom Open Air neben Harakiri For The Sky, Stillbirth – Holzappel

Magefa sind:

Kai – Schlagzeug

Kevin – Gitarre, Gesang

Andreas – Bass

Nico – Gitarre

Magefa online:

https://www.facebook.com/MagefaMetal/

https://www.instagram.com/magefametal