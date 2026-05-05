Dark Komet: veröffentlichen das Video zu „Only Frozen Reality“

Die aus Helsinki stammende Death-Doom-Industrial-Metal-Band Dark Komet freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen EP Ghost Of Silver Light bekannt zu geben.

Die zweite Singleauskopplung, Only Frozen Reality, erscheint zusammen mit der EP und einem Musikvideo, das ihr hier ansehen könnt:

Die EP schöpft ihre Themen aus dem kosmischen Nihilismus: Zeit, Sinnlosigkeit und das Leben als zweckloses Phänomen im universellen Maßstab. Ghost Of Silver Light erschafft eine kalte und befremdliche Klanglandschaft, in der wuchtige Riffs und Industrial-Beats zu einem hypnotischen Ganzen verschmelzen. Dark Komet bietet keinen Trost – nur einen flüchtigen Blick in eine Realität, in der Sinn eine Illusion und die Existenz selbst ein Widerspruch ist.

Tracklist:

1. Temples In The Flesh Of Time

2. Shadow Beyond Suns

3. Only Frozen Reality

Dark Komet sind:

KB3 – Alles

Gmorq – Bass, Hintergrundgesang

Spägä Jeesus – Gitarrensolo (auf Lief #2)