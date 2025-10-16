Yellowcard: neues Album „Better Days“ ist jetzt erhältlich

Yellowcard feierten am 10. Oktober, die Veröffentlichung ihres neuen Albums Better Days. Es ist das erste Studioalbum der Band seit fast zehn Jahren und erscheint via Better Noise Music. Die Lead Single und gleichzeitiger Titeltrack des Albums, Better Days, krönte die Rückkehr der Band. Das mit Spannung erwartete Album wurde von Travis Barker produziert, der ebenfalls das Schlagzeug auf allen neuen Songs eingespielt hat.

Der Fokus-Track You Broke Me Too feat. Avril Lavigne wird von einem Lyric-Video begleitet, das ebenfalls zum Album-Release erschienen ist. Seht euch das Video hier an:

Lavigne sagt über den Song: „My friend Travis Barker called me up to say he was producing the new Yellowcard album and I really liked what I heard. When he played me You Broke Me Too I liked how it can be an anthem people can relate to when finding hope after a relationship.“

Sänger Ryan Key freut sich riesig über die Kollaboration: „As with so many unbelievable things happening for the band these days, having Avril Lavigne be part of our new music is incredible. Her vocal performance combined with the classic Yellowcard feel of this song is truly a sonic time machine.“

In einem war sich die Band zu Beginn der Aufnahmen einig: Ein neues Album würde es nur geben, wenn es das Beste ihrer Karriere werden würde. Man weigerte sich, sich mit dem neuen Material hetzen zu lassen und ließ erstmals Hilfe von außen zu. Ryan Mendez lud seinen langjährigen Freund Nick Long zu den Writing Sessions ein und durch Long fand schließlich auch Barker zum Projekt, der schließlich das Schlagzeug einspielte und die Platte produzierte.

Travis Barker kommentiert: „Sometimes the world has a wild way of putting things into place. Neither of us had planned on working together, but once we got in the studio, the magic was undeniable. I had just finished the Blink album and was excited to dive into producing another record front to back. Working with Yellowcard was a pleasure, and seeing them land their first number one is incredible. I couldn’t be happier for them.“

„I started the record as one version of myself and came out the other side changed“, sagt Sänger Ryan Key, welcher Barker als wichtigen Faktor seiner persönlichen und kreativen Durchbrüche im Studio bezeichnet. „I went in knowing I needed help. I came out of it writing songs like I was 19 again.“

Zusätzlich zu Barker und Lavigne arbeitete die Band auch mit Matt Skiba (Alkaline Trio) zusammen, der auf dem Song Love Letters Lost zu hören ist.

Mehr Informationen zu Yellowcard und ihrem brandneuen Album Better Days findet ihr hier:

