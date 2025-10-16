We Came As Romans am 13.10.2025 in der Theaterfarbrik in München

Event: We Came As Romans Bad Luck Tour 2025

Künstler: Heavensgate, Brand Of Sacirfice, We Came As Romans

Ort: München Theaterfabrik

Datum: 13.10.2025

Genre: Metalcore, Deathcore

Besucher: ca. 1400

We Came As Romans stehen für gradlinigen Metalcore, der mitten ins Herz fährt und einen nicht stillstehen lässt. Mit ihrer neuen Scheibe leiten sie eine neue Ära in der Bandgeschichte ein, die Songs präsentiert, die zugleich mit cleanen Einschlägen, aber auch mit harten Riffs punktet.

Der Name der CD ist All Is Beautiful…Because We’re Doomed – und das stellen sie mit ihrer Bad Luck Tour eindrucksvoll in Europa und Deutschland unter Beweis.

Auch München darf bei der Tour der sympathischen Band um David Stephens nicht fehlen und die Theaterfabrik ist mit 1400 Leuten auch restlos ausverkauft. Bevor man den Jungs aus Michigan lauschen darf, gibt es noch Mucke von zwei Vorbands, die es genauso faustdick hinter den Ohren haben.

Heavensgate, eine aufstrebende australische Metalcore-Band, darf den Abend um 19:30 Uhr eröffnen und legt gleich mal richtig los. Unter anderem spielen sie ihre neue Single Rain, die eine Weiterentwicklung zur Vorgänger-Auskopplung Oblivion ist. Es ist auf jeden Fall schon mal laut und hart und die Menge wird schon mal auf den nächsten Act warmgemacht.

Der darf um 20:10 Uhr ran. Jetzt wird es richtig hart und laut. Kanadischer Deathcore ist angesagt. Sänger Kyle Anderson fordert von Anfang an einen Circlepit und natürlich viele Crowdsurfer. „Make this place up“, tönt er immer laut, bis auch der letzte Besucher seinen Wünschen nachgibt und mitmacht. Das Publikum ist jetzt die letzten Minuten von dem 40-minütigen Gig in Wallung und feiert die Songs der Deathcore-Giganten. Etwas zu viel Deathcore für mich, ich bleib dann doch lieber bei meinem Metalcore!

Und das bekomme ich dann auch prompt – endlich dürfen We Came As Romans die Bühne entern. Mittlerweile ist es 21:30 Uhr und die Fans sind von Anfang an mit dabei. Es wird gemosht, die Crowdsurfer folgen im Minutentakt und auch der Circlepit ruht kaum. Die Stimmung ist bestens und die US-Boys legen ein energiegeladenes Programm an den Tag, besser gesagt natürlich an den schon fortgeschrittenen Abend. Ein Kracher nach dem anderen wird abgefeuert und die Fans singen textsicher jeden Song mit, darunter den Titelsong der Scheibe All Is Beautiful…Because We’re Doomed, Bad Luck, Plagued, Red Smoke, Wasted Age, Culture Wound, Where Did You Go oder Darkbloom. Nach der ersten Stunde gibt es eine kurze Pause und eine flammende Rede von David an „all die Träumer da draußen – traut euch und lebt euren Traum“. Auch sie als Band „hatten und haben Fehler gemacht, aber nur daraus lernt man auch.“ Der Erfolg gibt ihnen Recht und ihre Fans feiern sie eh für ihren ehrlichen Sound, der einfach auch Spaß und gute Laune rüberbringt.

Als sich am Schluss die Menge noch um eine unterschriebene Fahne von den Romans und Heavensgate balgen darf, ist die Stimmung schon auf dem Höhepunkt. Als kleine Zugabe dürfen die Vorband-Sänger auch noch mit We Came As Romans auf die Bühne – hier wird wirklich MITEINANDER groß geschrieben und für alle drei Bands ist die Show wirklich ein Highlight – so wie für uns, die jetzt wieder eine Lieblingsband mehr haben.