Heavensgate: veröffentlichen ihre neue Single „Rain“ über Pure Noise Records und kündigen eine Europatournee als Support von We Came As Romans an

Die aufstrebende australische Metalcore Band Heavensgate kehrt nach der kürzlichen Bekanntgabe ihrer Verpflichtung bei Pure Noise Records mit einer kraftvollen und emotionalen neuen Single, Rain, zurück. Seht euch das Video hier an:

Rain ist ein furioser Nachfolger ihrer vorherigen Single Oblivion und zeigt die sich ständig weiterentwickelnde Klangrichtung von Heavensgate.

Um ihre neue Musik zu unterstützen, haben Heavensgate außerdem angekündigt, dass sie die Metalcore-Größen We Came As Romans auf ihrer bevorstehenden Europatour begleiten werden. Dies markiert die ersten Auftritte der Band in Europa und stellt einen bedeutenden Meilenstein in ihrer schnell wachsenden Karriere dar.

Heavensgate ist eine australische Metalcore-Band, die für ihren intensiven Sound und fesselnde Live-Shows bekannt ist. Die Band wurde 2020 von Bassist Aki Vickneswaran und dem Studiomitglied Josh Ang während des Covid-Lockdowns gegründet. Später stießen Gitarrist David Wilder, Schlagzeuger Caleb Kotsanis und Sänger Nazareth Tharatt zur Band. Im Jahr 2022 veröffentlichten Heavensgate ihre Debütsingle Chemical Heaven, die aufgrund ihrer Fusion aus Metalcore und Ambient-Elementen Aufmerksamkeit erregte. Der Track bereitete den Boden für den einzigartigen Ansatz der Band innerhalb des Genres.

Mit ihrem innovativen Stil gehen Heavensgate kontinuierlich an die Grenzen des Metalcore, indem sie traditionelle Klänge mit zeitgenössischen Einflüssen verbindet, um ein breites Publikum anzusprechen.

Heavensgate online:

https://www.facebook.com/heavensgate.corp/

https://www.instagram.com/heavensgate.corp/#