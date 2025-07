The Dark Side Of The Moon: bezwingen die Hungerspiele in neuer Single „Can’t Catch Me Now“

Nach dem Erfolg des Debütalbums Metamorphosis begibt sich das bezaubernde Quartett The Dark Side Of The Moon auf eine neue Reise. Ihre neue Single Can’t Catch Me Now führt sie in das düstere Panem. Als Interpretation von Popstar Olivia Rodrigos Beitrag zum Soundtrack des Hollywood-Blockbusters Die Tribute von Panem: The Ballad Of Songbirds & Snakes lässt der neueste Song von The Dark Side Of The Moon cineastische Orchestrierung, eindringliche Melodien und donnernde Härte zu einer atemberaubenden Klangreise verschmelzen. Geführt von Sängerin Melissa Bonny (Ad Infinitum) und angetrieben von der Gitarrenarbeit von Hans Platz (Feuerschwanz) ist diese Metal-Version von Can’t Catch Me Now melodisch, hypnotisch und ungezähmt – eine Hymne für alle, die es wagen, sich frei in den Schatten zu bewegen.

The Dark Side Of The Moon über Can’t Catch Me Now:

„Can’t Catch Me Now – unsere erste Veröffentlichung seit dem Debütalbum Metamorphosis! Ein neues Kapitel beginnt und wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam mit euch anzutreten!“

Das fantastische Metal-Quartett The Dark Side Of The Moon besteht aus Mitgliedern von Feuerschwanz, Amaranthe und Ad Infinitum. Gemeinsam tauchen sie in die Abenteuer heldenhafter Charaktere ein und fügen ihren geliebten Geschichten unvergleichliche Klanglandschaften hinzu. Gitarrenvirtuose Hans Platz und Schlagzeugmeister Morten Løwe Sørensen formen den schweren Sound in Originalsongs wie Soundtrack-Neuinterpretationen, lassen dabei jedoch Raum für Harfenistin Jenny Diehls zarte Note. Stimmkönigin Melissa Bonny führt so bezaubernd durch mystische Welten von Harry Potter bis Game Of Thrones, dass das Debütalbum Metamorphosis in ihren Heimatländern Deutschland und Schweiz Top-20-Chartplatzierungen erreichte.

The Dark Side Of The Moon erzählen ihre fesselnden Geschichten im kommenden Herbst auch live – als Toursupport für Lord Of The Lost und Feuerschwanz.

The Dark Side Of The Moon als Support von Lord Of The Lost & Feuerschwanz auf der Lords Of Fyre Co-Headline Tour:

02.10.25 DE – Berlin / Columbiahalle

03.10.25 DE – Leipzig / Haus Auensee

04.10.25 DE – Offenbach / Stadthalle

10.10.25 DE – Hannover / Swiss Life Hall

11.10.25 DE – Fürth / Stadthalle

17.10.25 DE – Munich / Zenith

18.10.25 DE – Düsseldorf / Mitsubishi Halle

The Dark Side Of The Moon entstanden aus einer Wette zwischen Ad Infinitum-Sängerin Melissa Bonny und Hans Platz, dem Gitarristen von Feuerschwanz. Der Verlierer schuldete dem anderen einen „Gefallen“. Hans gewann und forderte Melissa heraus, den Song Jenny Of Oldstones in einem düsteren Metal-Gewand aufzunehmen und die Reise begann. Auf ihrem Debütalbum Metamorphosis gehen The Dark Side Of The Moon den Abenteuern ihrer Helden auf den Grund und verwandeln Soundtracks weltbekannter Filme, Fernsehsendungen und Videospiele in kraftvolle Metal-Versionen. Dabei beschränken sich The Dark Side Of The Moon nicht auf Cover, sondern widmen ihren Lieblingscharakteren auch eigene Songs – wie zum Beispiel The Gates of Time. In harmonischer Atmosphäre erzählt dieser die Geschichte der Zeitreiseportale, wie es sie in der berühmten The Legend of Zelda-Reihe gibt. Von Neugier angetrieben marschiert die Band in die Welten von Tolkiens Der Herr der Ringe und performt dabei Enyas Grammy-nominierten Soundtrack May It Be mit Charlotte Wessels, während der mystisch-angehauchte Song Misty Mountains aus der Hobbit-Filmtrilogie durch melodische Folk-Gesangslinien und mitreißende Gitarrenriffs eine bisher unbekannte Facette offenbart. Der millionenfach gestreamte League of Legends-Titelsong Legends Never Die wird dank der unglaublichen Gesangseinlagen von Melissa Bonny in einem atemberaubenden Gewand zu neuem Leben erweckt. Wie die ungestüme See erscheinen die Melodien in energiegeladenen und mitreißenden Wellen, während andere in einem aufregenden, eleganten und gefühlvollen Rhythmus auf das Ufer zusteuern. Die multinationale Band erkundet die unberührten Seiten dieser mit Liebe ausgewählten Songs und verwandelt die weltberühmten Hits in ganz eigene Abenteuer, die den Hörer in unvergessliche Zeiten zurückversetzen. Genau wie der Mond hat auch jeder Song eine unerforschte Seite, die nun von The Dark Side Of The Moon ergründet werden.

Metamorphosis Tracklisting:

Legends Never Die The Gates Of Time Misty Mountains (feat. Tom S. Englund) Double Trouble / Lumos! (Hedwig’s Theme) (feat. Rusanda Panfili) First Light (feat. Rusanda Panfili) New Horizons (feat. Fabienne Erni) The Wolven Storm (Priscilla’s Song) May It Be (feat. Charlotte Wessels) If I Had A Heart The Hanging Tree Jenny Of Oldstones

The Dark Side Of The Moon sind:

Melissa Bonny – Gesang

Hans Platz – Gitarre

Morten Løwe Sørensen – Schlagzeug

Jenny Diehl – Harfe

