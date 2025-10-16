Fiddler’s Green: kündigen „Acoustic Pub Crawl Tour 2026“ an

Die Akustiktour zum 35. Jubiläum von Fiddler’s Green! Seit 35 Jahren bringen Fiddler’s Green mit ihrem „Irish Speedfolk“ die Säle zum Kochen. Zum Jubiläum überraschen die Folkrocker ihre Fans mit einer ganz besonderen Tour: Acoustic Pub Crawl 2026

Von April bis Mai tourt die Band unplugged durch Deutschland und zeigt ihre Songs in einem neuen, akustischen Gewand – nah, direkt und voller Energie. Statt wuchtiger Rockproduktion setzen Fiddler’s Green auf Spontaneität, Humor und charmante Clubatmosphäre. Neben den großen Klassikern der Bandgeschichte erwarten das Publikum auch neu arrangierte Raritäten – und jede Menge Überraschungen: Denn neben Geige, Gitarre und Mandoline kommen auch ungewöhnliche Instrumente zum Einsatz, von der Maultrommel über die Sitar bis hin zum Glockenspiel.

Acoustic Pub Crawl 2026 ist damit mehr als ein Jubiläum – es ist eine Einladung, 35 Jahre Fiddler’s Green gemeinsam zu feiern: handgemacht, lebendig und unberechenbar wie eh und je.

Fiddler’s Green – Acoustic Pub Crawl 2026

10.04.2026 Osnabrück – Rosenhof

11.04.2026 Bochum – Christuskirche

17.04.2026 Zwickau – Gasometer

18.04.2026 Regensburg – Airport

24.04.2026 Worpswede – Musichall

25.04.2026 Hameln – Sumpfblume

01.05.2026 Tübingen – Sudhaus

02.05.2026 Aschaffenburg – Colos-Saal

03.05.2026 Bayreuth – Zentrum

08.05.2026 Erfurt – HsD Gewerkschaftshaus

09.05.2026 Potsdam – Lindenpark

15.05.2026 Karlsruhe – Substage

16.05.2026 Freiburg – Jazzhaus

Tickets unter www.fiddlers-shop.de oder allen bekannten VVK-Stellen

Fiddler’s Green online:

www.facebook.com/speedfolk

www.instagram.com/fiddlersgreen_official